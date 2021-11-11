Форца Шева! Фанаты Дженоа дали обещание украинскому тренеру

Андрей Шевченко вчера был представлен в качестве главного тренера Дженоа. "Самое главное – спокойно дышать": огненные цитаты Шевченко с презентации.

Надо сказать, что фанаты клуба из Генуи тепло приняли украинского специалиста.

Объединение болельщиков Дженоа Associazione Club Genoani заявило, что поддерживает Шевченко и новое руководство.

"Если мы спим, не будите нас! Мы услышали очень важные слова на пресс-конференции, это шаг на пути к лучшему будущему. Хотим воспользоваться возможностью и поблагодарить новых владельцев и поздравить мистера Андрея Шевченко, которому желаем всего самого лучшего. Пусть хорошо работает во главе нашей любимой команды.

Мы услышали его слова. Чтобы спастись от вылета, ему нужна наша поддержка. Он почувствует ее со следующего матча и будет чувствовать всегда. В любой момент. Форца Шева, Форца Дженоа!!!" – цитирует фанатов канал Гранде Шева.