11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Болгария: онлайн Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Форца Шева! Фанаты Дженоа дали обещание украинскому тренеру

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
11 ноября, 09:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Болельщики рады назначению Андрея Шевченко и будут поддерживать клуб в каждом матче
Андрей Шевченко приступил к работе в Дженоа
Андрей Шевченко приступил к работе в Дженоа / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко вчера был представлен в качестве главного тренера Дженоа. "Самое главное – спокойно дышать": огненные цитаты Шевченко с презентации.

Надо сказать, что фанаты клуба из Генуи тепло приняли украинского специалиста.

Реклама

Объединение болельщиков Дженоа Associazione Club Genoani заявило, что поддерживает Шевченко и новое руководство.

"Если мы спим, не будите нас! Мы услышали очень важные слова на пресс-конференции, это шаг на пути к лучшему будущему. Хотим воспользоваться возможностью и поблагодарить новых владельцев и поздравить мистера Андрея Шевченко, которому желаем всего самого лучшего. Пусть хорошо работает во главе нашей любимой команды.

Мы услышали его слова. Чтобы спастись от вылета, ему нужна наша поддержка. Он почувствует ее со следующего матча и будет чувствовать всегда. В любой момент. Форца Шева, Форца Дженоа!!!" – цитирует фанатов канал Гранде Шева.

Читайте также: Позвали Шевченко не за его имя. Владельцы Дженоа объяснили свой выбор

Реклама

Напомним, что дебютный матч у руля итальянского клуба Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Украина

Сегодня

19:30

Болгария

1.63

3.84

5.50

Италия

Завтра

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Суббота, 20 ноября
14:00
17:00
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять