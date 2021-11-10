Работа на вырост. Известный тренер оценил приход Шевченко в Дженоа

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказал свое мнение о назначении Андрея Шевченко главным тренером Дженоа.
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"Очень редко в жизни бывают такие возможности для творчества и работы на вырост. Да, Андрей никогда не работал в клубных командах. Это правда. Но это дело наживное. Ежедневно работать на тренировочном поле и видеть результаты своего труда очень интересно.
Будет ли легко? Нет! И никогда ни у одного тренера такой роскоши не будет. У нас такая профессия. Ежедневное, максимальное перенапряжение. Но по-другому нельзя. Также следует учитывать то, что иностранный тренер должен работать лучше местного специалиста. Я это знаю не понаслышке, так как тренировал неоднократно различные команды в четырех разных странах. От тебя требуется всегда максимальный результат", – цитирует Грозного Meta-ratings.
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Ранее мы писали, что дебютный матч у руля итальянского клуба Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.
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