Работа на вырост. Известный тренер оценил приход Шевченко в Дженоа

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказал свое мнение о назначении Андрея Шевченко главным тренером Дженоа.

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"Очень редко в жизни бывают такие возможности для творчества и работы на вырост. Да, Андрей никогда не работал в клубных командах. Это правда. Но это дело наживное. Ежедневно работать на тренировочном поле и видеть результаты своего труда очень интересно.

Будет ли легко? Нет! И никогда ни у одного тренера такой роскоши не будет. У нас такая профессия. Ежедневное, максимальное перенапряжение. Но по-другому нельзя. Также следует учитывать то, что иностранный тренер должен работать лучше местного специалиста. Я это знаю не понаслышке, так как тренировал неоднократно различные команды в четырех разных странах. От тебя требуется всегда максимальный результат", – цитирует Грозного Meta-ratings.