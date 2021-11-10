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Не Левандовски! Шевченко спрогнозировал обладателя "Золотого мяча"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
10 ноября, 20:09
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Легендарный в прошлом форвард Динамо и Милана Андрей Шевченко рассказал, кто в этом году должен стать лучшим игроком Европы
Жоржиньо или Месси. Так считает Шевченко
Жоржиньо или Месси. Так считает Шевченко

Новый главный тренер Дженоа Андрей Шевченко рассказал о своей работе в итальянском клубе.

Кроме того, специалист спрогнозировал, кто в этом году получит "Золотой мяч", как лучший игрок в Европе.

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"Я думаю, "Золотой мяч" выиграет Жоржиньо или Месси", – цитирует Шевченко Tuttomercatoweb.

29-летний Жоржиньо играет за Челси. С клубом в этом году он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Со сборной Италии стал победителем Евро-2020.

34-летний Месси летом перешел из Барселоны в ПСЖ. Пока в новом клубе дела у форварда идут не лучшим образом. В этом году Лионель со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки.

Читайте также: Позвали Шевченко не за его имя. Владельцы Дженоа объяснили свой выбор

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Хотя многие эксперты считают, что "Золотой мяч" должен выиграть 33-летний лидер Баварии Роберт Левандовски. Который проводит два космических сезона в немецком клубе.

Нынешняя церемония вручения "Золотого мяча" запланирована на 29 ноября в Париже.

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