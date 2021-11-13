Шеві знижок не роблять: Динамо заломило непідйомну ціну за Миколенка

З приходом у Дженоа Андрій Шевченко поставив завдання придбати захисника збірної України Віталія Миколенка. Але отримати динамівця так просто не вийде

Віталій Миколенко повернувся до збірної Андрія Шевченка / Фото: УАФ

Як ми писали раніше, Дженоа хоче купити Віталія Миколенка та орендувати Олександра Зінченка.

Але плани керівництва клубу зіпсував цінник на динамівця. Як повідомляє calciostyle.it, кияни заломили за свого вихованця 20 мільйонів євро. Зазначимо, що transfermarkt.com оцінює 22-річного українця у 17 млн євро.

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Віталій Миколенко / Фото: Колаж: Сьогодні

Дженоа нині не готова витрачати таку суму. У клубі розраховують орендувати футболіста із обов'язковим правом викупу за меншу суму.

Нагадаємо, рік тому, під час підготовки до відповідального матчу у Лізі націй проти Іспанії, Шевченко вичитав Миколенка під час тренування, назвавши його "синком". Той поєдинок українці виграли 1:0.

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Як ми писали раніше, зарплата Шевченка в Дженоа становитиме 1,8 млн євро на рік.