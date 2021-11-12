Захисник Динамо та хавбек Мілана: Шевченко визначився з головними трансферними цілями

Новий головний тренер італійського Дженоа українець Андрій Шевченко визначився з потенційними новачками

Андрій Шевченко / Фото: genoacfc.it

Український фахівець хоче підписати опорного чи атакуючого півзахисника та флангового захисника. Головні трансферні цілі Шевченка – Самуель Кастільєхо із Мілана та Віталій Міколенко із київського Динамо, повідомляє Calciomercato.

Раніше ми писали, що Шевченко хоче бачити у Дженоа захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

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Зазначимо, що Шевченко має усі підстави розраховувати на посилення складу Дженоа новими гравцями. Адже не далі як у вересні "грифонів" за 150 млн. євро викупила американська інвестиційна компанія 777 Partners.

Як ми писали раніше, зарплата Шевченка в Дженоа становитиме 1,8 млн євро на рік.

Дебютний матч біля керма "грифонів" Шевченко проведе 21 листопада – вдома проти Роми, яку очолює Жозе Моурінью.

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Зараз Дженоа займає 17-е місце в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.