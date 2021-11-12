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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Защитник Динамо и хавбек Милана: Шевченко определился с главными трансферными целями

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
12 ноября, 23:37
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Новый главный тренер итальянского Дженоа украинец Андрей Шевченко определился с потенциальными новичками
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: genoacfc.it

Украинский специалист хочет подписать опорного или атакующего полузащитника и флангового защитника. Главные трансферные цели Шевченко – Самуэль Кастильехо из Милана и Виталий Миколенко из киевского Динамо, сообщает Calciomercato.

Ранее мы писали, что Шевченко хочет видеть в Дженоа защитника Манчестер Сити Александра Зинченко.

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Отметим, что Шевченко имеет все основания рассчитывать на усиление состава Дженоа новыми игроками. Ведь не далее как в сентябре "грифонов" за 150 млн евро выкупила американская инвестиционная компания 777 Partners.

Как мы писали ранее, зарплата Шевченко в Дженоа составит 1,8 млн евро в год.

Дебютный матч у руля "грифонов" Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

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Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.

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35
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Динамо
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35
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Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
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28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
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