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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Рятувальники Дженоа! Шевченко показав, з ким витягатиме клуб із трясовини

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 листопада, 20:27
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Наставник італійського клубу Дженоа Андрій Шевченко представив свій тренерський штаб
Тренерський штаб Дженоа на чолі з Андрієм Шевченком
Тренерський штаб Дженоа на чолі з Андрієм Шевченком / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-наставник збірної України готує свою нову команду до поєдинку проти Роми. Сьогодні на офіційній сторінці у Твіттері Дженоа розмістила фото тренерського штабу Андрія Шевченка.

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Футбольні фахівці сфотографувалися на тренувальній базі "грифонів" Віллі Ростан.

На фото зліва направо розташувалися: Сімоне Бономі, Валеріо Фіорі, Андрій Шевченко, Андреа Аззалін, Мауро Тассотті та Луїджі Ночентіні.

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Нагадаємо, що посаду другого тренера генуезької команди обійняв Мауро Тассотті. Бономі та Ночентіні – це аналітики, Фіорі – тренер воротарів, Аззалін – тренер з фізпідготовки.

Завдання тренерського штабу на сезон – врятувати команду від вильоту з Серії А.

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Зазначимо, що Мауро Тассотті, Луїджі Ночентіні та Андреа Аззалін працювали разом із Шевченком у збірній України.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко міг очолити збірну Туреччини, яку він знищив 17 років тому.

Свій дебютний матч біля керма італійського клубу Шевченко проведе 21 листопада – у домашньому поєдинку проти Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

Зараз Дженоа займає 17-е місце в Серіа А – команди з 18-го по 20-й рядки вилітають у другий дивізіон.

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