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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Бомба! Шева замахнулся на украинца с рекордной зарплатой

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
13 ноября, 16:14
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Инсайдом относительно трансферных планов Андрея Шевченко в Дженоа поделился бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо
Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко
Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко / Фото: УАФ

В планах Андрея Шевченко заманить в Дженоа не только Виталия Миколенко и Александра Зинченко, но и Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщил экс-наставник Шевы по Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо.

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"Насколько я знаю, Шевченко хочет купить не только Миколенко и Зинченко из Манчестер Сити, но и Ярмоленко из Вест Хэма. Что касается Миколенко, то он должен расти. Виталий – талантливый футболист. У него хорошие физические данные", – заявил в комментарии Fanday Сабо.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Отметим, что Ярмоленко – футболист с самой большой зарплатой среди действующих украинских футболистов. По данным британских СМИ, его годовой оклад в Вест Хэме составляет 6 млн фунтов (около 7 млн евро) грязными.

Но уже летом следующего года у Ярмоленко истекает контракт с лондонским клубом, следовательно, в другую команду он может уйти бесплатно. А свои зарплатные аппетиты Андрей мог бы слегка умерить, учитывая, что ему уже 32.

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Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко
Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Отметим, что у Дженоа должны быть деньги на новых игроков. Ведь не далее как в сентябре "грифонов" за 150 млн евро выкупила американская инвестиционная компания 777 Partners, соотечественники супруги Андрея – Кристен Пазик.

Впрочем, даже с учетом этого, как мы писали, Дженоа вряд ли купит Миколенко, если Динамо не снизит ценник, составляющий 20 млн евро.

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Андрей Шевченко на первой тренировке в Дженоа
Андрей Шевченко на первой тренировке в Дженоа / Фото: genoacfc.it

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