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"Шева был большой занозой в заднице". Одноклубник по Милану раскрыл секрет успеха украинца

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 ноября, 16:42
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Экс-игрок Милана Массимо Амброзини объяснил, за счет каких качеств Шевченко достигнет результата в Дженоа
Андрей Шевченко против Массимо Амброзини
Андрей Шевченко против Массимо Амброзини / Фото: Getty Images

Андрей Шевченко уже полноценно готовит Дженоа к дебютному поединку под своим руководством. Его партнер по Милану, Массимо Амброзини, как никто другой знает характер обладателя "Золотого мяча-2004".

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44-летний итальянец уверен, что педантичность Андрея Николаевича, а также помощь Мауро Тассотти сыграют ключевую роль в клубной работе украинского специалиста.

"Как игрок, он был большой занозой в заднице, если вы не отдали ему мяч так, как он хотел. Но в конце концов вы знали, что он прав.

Внимание к деталям послужит ему и в этом новом приключении. Андрей обладает достаточным энтузиазмом и скромностью. Его работа будет нелегкой, но он это осознает, и это тоже важно.

Дженоа – хорошая возможность. Его тренерский штаб хорошо поработал со сборной Украины, но Андрей никогда не работал с командой каждый день. Я считаю, что он преуспеет и в Дженоа.

Сотрудничество с Мауро Тассотти, который уже имеет большой опыт в Серии А, будет важным, потому что он знает, как снизить или увеличить давление. Мауро был для нас убежищем, у него всегда была точка зрения, которая заставляла задуматься. Он очень поможет Шевченко", – сказал Амброзини в интервью La Gazzetta dello Sport.

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А недавно мы рассказывали, что турецкая федерация рассматривала Андрея Шевченко в качестве кандидата на пост наставника национальной сборной Турции.

Напомним, что дебютный матч у руля итальянского клуба Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: genoacfc.it

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Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.

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