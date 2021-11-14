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Шевченко выиграл первый матч с Дженоа: но радоваться нечему

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
14 ноября, 18:14
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Первый блин обладателя "Золотого мяча"-2004 у руля "грифонов" – не комом, но праздновать нечего – ведь этот поединок не имел ни малейшего турнирного значения
Андрей Шевченко. Фото - ФК Дженоа
Андрей Шевченко. Фото - ФК Дженоа

Один из аутсайдеров Серии А Дженоа провел дебютный матч под руководством нового главного тренера – украинца Андрея Шевченко.

Генуэзкий клуб в контрольном спарринге обыграл свою молодежную команду со счетом 3:1.

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Голами за основную команду Дженоа отметились Филиппо Мелегони, Элмандо Джини и Флавио Бьянки.

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15 ноября у "грифонов" будет выходной, а 16-го начнется подготовка к первому официальному матчу во главе с Шевой – 21 ноября Дженоа примет Рому, возглавляемую Жозе Моуринью. Вот там уже победа будет на вес золота!

Андрей Шевченко и Жозе Моуринью
Андрей Шевченко и Жозе Моуринью / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что в Дженоа Шевченко будет получать 1,8 млн евро в год.

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Астрологи прочат Шеве успех в Дженоа и развод с Кристен Пазик.

Андрей Шевченко и его жена Кристен
Андрей Шевченко и его жена Кристен / Фото: Instagram

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