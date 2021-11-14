Щоб провал не повторився. Шевченко шукає причину невдач Дженоа

Колишній тренер збірної України продовжує своє знайомство з новим клубом

Шевченко провів розмову з досвідченими футболістами / Фото: genoacfc.it

Зовсім скоро Андрій Шевченко має дебютувати в якості головного тренера Дженоа у Серії А. Завдання у Андрія Миколайовича не з легких – потрібно врятувати команду від вильоту з елітного дивізіону.

Читайте також: Бомба! Шева замахнувся на українця із рекордною зарплатою

Реклама

Але для початку потрібно знайти причину невдач "грифонів". Як повідомляє Il Secolo XIX, новий тренер Дженоа провів докладні бесіди із досвідченими гравцями команди, такими як Крішито, Пандев, Беграмі, Бадель, щоб зрозуміти, що пішло не так у першій частині сезону.

Цілком можливо, наставнику генуезців необхідно буде ухвалити кадрові рішення і розлучитися з кимось із футболістом.

Реклама

Ми вже повідомляли, що в якості можливих трансферів розглядаються гравці збірної України: Віталій Міколенко, Олександр Зінченко та капітан "синь-жовтих" Андрій Ярмоленко.

Зазначимо, що у Дженоа мають бути гроші на нових гравців. Адже не далі як у вересні "грифонів" за 150 млн. євро викупила американська інвестиційна компанія 777 Partners, співвітчизники дружини Андрія – Крістен Пазік.

Реклама

Дженоа після 12 турів посідає 17 місце у турнірній таблиці серед 20 клубів. У її активі лише 9 балів.

21 листопада "грифоні" під керівництвом Андрія Шевченка зіграють матч проти Роми Жозе Моурінью, в якому намагатимуться перервати смугу невдач.

Читайте також: