3 листопада 22:00
Манчестер Сіті 4
Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Атлетіко 0
3 листопада 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 листопада 22:00
Боруссія Д 1
Аякс 3
3 листопада 22:00
Шериф 1
Інтер 3
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
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Шахтар забив п'ять тисяч голів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 листопада, 14:45
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Ювілейним для "гірників" став м'яч бразильського легіонера Фернандо у поєдинку Ліги чемпіонів із Реалом
Гол Фернандо став 5000-м для "гірників"
Гол Фернандо став 5000-м для "гірників" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Напередодні у Мадриді Шахтар поступився Реалу 1:2. Але при цьому "гірники" досягли знакової позначки – 5000 забитих голів за свою 85-річну клубну історію.

ВІДЕО ГОЛА №5000

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Автором ювілейного гола Шахтаря став бразилець Фернандо, який увігнав м'яч до сітки воріт Куртуа після передачі Матвієнка. Після цього рахунок у матчі став 1:1, однак у підсумку перемога дісталася Реалу – 2:1.

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УСІ ГОЛИ ШАХТАРЯ

  • 3 835 голів – у чемпіонатах
  • 728 голів – у Кубках СРСР та України
  • 401 гол – у єврокубкових турнірах
  • 36 голів – у Суперкубку України

Нагадаємо, що після чотирьох турів Шахтар із одним очком посідає останній рядок у своїй групі Ліги чемпіонів. Щоб розраховувати на євровесну, "гірникам" у матчах, що залишилися, потрібно обіграти в Мілані Інтер і в Києві Шериф.

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Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Інтер Інтер Інт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
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