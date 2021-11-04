Шахтар забив п'ять тисяч голів

Ювілейним для "гірників" став м'яч бразильського легіонера Фернандо у поєдинку Ліги чемпіонів із Реалом

Гол Фернандо став 5000-м для "гірників" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Напередодні у Мадриді Шахтар поступився Реалу 1:2. Але при цьому "гірники" досягли знакової позначки – 5000 забитих голів за свою 85-річну клубну історію.

ВІДЕО ГОЛА №5000

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Автором ювілейного гола Шахтаря став бразилець Фернандо, який увігнав м'яч до сітки воріт Куртуа після передачі Матвієнка. Після цього рахунок у матчі став 1:1, однак у підсумку перемога дісталася Реалу – 2:1.

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УСІ ГОЛИ ШАХТАРЯ

3 835 голів – у чемпіонатах

– у чемпіонатах 728 голів – у Кубках СРСР та України

– у Кубках СРСР та України 401 гол – у єврокубкових турнірах

– у єврокубкових турнірах 36 голів – у Суперкубку України

Нагадаємо, що після чотирьох турів Шахтар із одним очком посідає останній рядок у своїй групі Ліги чемпіонів. Щоб розраховувати на євровесну, "гірникам" у матчах, що залишилися, потрібно обіграти в Мілані Інтер і в Києві Шериф.