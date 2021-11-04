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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Бразильський вінгер – найкращий, а захисник Шахтаря – найгірший: оцінки матчу Реал – Шахтар

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
4 листопада, 08:55
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Донецький Шахтар програв другий поєдинок мадридському Реалу з рахунком 1:2. Авторитетний портал WhoScored оцінив дії футболістів обох команд
Алан Патрік и Каземіро
Алан Патрік и Каземіро / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар показав гарну гру, але поступився Реалу з рахунком 1:2.

Авторитетний портал WhoScored виставив оцінки футболістам обох команд.

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У складі "гірників" найкращу оцінку отримав півзахисник Алан Патрік – 7.6.

А ось найгіршим гравцем зі стартового складу Шахтаря став захисник Марлон, який припустився помилки при першому голі (5.2).

У складі Реалу аналітики поставили найвищу оцінку вінгеру Вінісіусу Жуніору (8.8), який зробив дві результативні передачі.

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ОЦІНКИ МАТЧУ

Матчі, що залишилися:

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03.11: Шериф – Інтер.

24.11: Інтер – Шахтар, Шериф – Реал.

07.12: Шахтар – Шериф, Реал – Інтер.

Груповий етап

Група D

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