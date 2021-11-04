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Брюгге 1
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ПСЖ 2
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Бешикташ 0
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Аякс 3
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Шериф 1
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Шахтер забил пять тысяч голов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 ноября, 14:45
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Юбилейным для "горняков" стал мяч бразильского легионера Фернандо в поединке Лиги чемпионов с Реалом
Гол Фернандо стал 5000-м для "горняков"
Гол Фернандо стал 5000-м для "горняков" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Накануне в Мадриде Шахтер уступил Реалу 1:2. Но при этом "горняки" достигли знаковой отметки – 5 000 забитых голов за свою 85-летнюю клубную историю.

ВИДЕО ГОЛА №5000

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Автором юбилейного гола Шахтера стал бразилец Фернандо, вогнавший мяч в сетку ворот Куртуа после передачи Матвиенко. После этого счет в матче стал 1:1, однако в итоге победа досталась Реалу – 2:1.

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ВСЕ ГОЛЫ ШАХТЕРА

  • 3 835 голов – в чемпионатах
  • 728 голов – в Кубках СССР и Украины
  • 401 гол – в еврокубковых турнирах
  • 36 голов – в Суперкубке Украины

Напомним, что после четырех туров Шахтер с одним очком занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов. Чтобы рассчитывать на евровесну, "горнякам" в оставшихся матчах нужно обыграть в Милане Интер и в Киеве Шериф.

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Групповой этап
Группа D
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В
2
Интер Интер Инт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

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И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
13
15:32
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