Шахтер забил пять тысяч голов

Накануне в Мадриде Шахтер уступил Реалу 1:2. Но при этом "горняки" достигли знаковой отметки – 5 000 забитых голов за свою 85-летнюю клубную историю.
ВИДЕО ГОЛА №5000
Автором юбилейного гола Шахтера стал бразилец Фернандо, вогнавший мяч в сетку ворот Куртуа после передачи Матвиенко. После этого счет в матче стал 1:1, однако в итоге победа досталась Реалу – 2:1.
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ВСЕ ГОЛЫ ШАХТЕРА
- 3 835 голов – в чемпионатах
- 728 голов – в Кубках СССР и Украины
- 401 гол – в еврокубковых турнирах
- 36 голов – в Суперкубке Украины
Напомним, что после четырех туров Шахтер с одним очком занимает последнее место в своей группе Лиги чемпионов. Чтобы рассчитывать на евровесну, "горнякам" в оставшихся матчах нужно обыграть в Милане Интер и в Киеве Шериф.
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