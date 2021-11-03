Шахтер собирается повторить прошлогоднее чудо в Мадриде: расписание, котировки матчей ЛЧ 3 ноября

Донецкий Шахтер сыграет на выезде с Реалом, а команда-сенсация Юрия Вернидуба примет в Тирасполе миланский Интер

Шахтер vs Реал / Фото: Reuters

В среду, 3 ноября, пройдут матчи четвертого тура Лиги чемпионов. Наше внимание будет приковано к схватке на "Сантьяго Бернабеу", где команда Карло Анчелотти будет принимать донецкий Шахтер.

Онлайн матча Реал – Шахтер у нас на сайте.

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Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов

ГРУППА А

22:00. Лейпциг – ПСЖ

Букмекеры: 2.85 – 3.80 – 2.37

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22:00. Манчестер Сити – Брюгге

Букмекеры: 1.12 – 10.00 – 23.00

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ГРУППА В

19:45. Милан – Порту

Букмекеры: 1.93 – 3.65 – 4.10

22:00. Ливерпуль – Атлетико

Букмекеры: 1.69 – 4.00 – 5.20

ГРУППА С

22:00. Боруссия Д – Аякс

Букмекеры: 2.75 – 3.85 – 2.44

22:00. Спортинг Л – Бешикташ

Букмекеры: 1.39 – 5.20 – 7.90

ГРУППА D

19:45. Реал – Шахтер

Букмекеры: 1.22 – 7.10 – 15.00

22:00. Шериф – Интер

Букмекеры: 10.50 – 5.70 – 1.31

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