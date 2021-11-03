4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
2 ноября 22:00
Динамо 0
Барселона 1
2 ноября 22:00
Бавария 5
Бенфика 2
2 ноября 22:00
Вильярреал 2
Янг Бойз 0
2 ноября 22:00
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
2 ноября 22:00
Севилья 1
Лилль 2
2 ноября 22:00
Ювентус 4
Зенит 2
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
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Лига чемпионов 2021/2022

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СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Шахтер собирается повторить прошлогоднее чудо в Мадриде: расписание, котировки матчей ЛЧ 3 ноября

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 ноября, 10:22
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Донецкий Шахтер сыграет на выезде с Реалом, а команда-сенсация Юрия Вернидуба примет в Тирасполе миланский Интер
Шахтер vs Реал
Шахтер vs Реал / Фото: Reuters

В среду, 3 ноября, пройдут матчи четвертого тура Лиги чемпионов. Наше внимание будет приковано к схватке на "Сантьяго Бернабеу", где команда Карло Анчелотти будет принимать донецкий Шахтер.

Онлайн матча Реал – Шахтер у нас на сайте.

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Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов

ГРУППА А

22:00. Лейпциг – ПСЖ

Букмекеры: 2.85 – 3.80 – 2.37

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22:00. Манчестер Сити – Брюгге

Букмекеры: 1.12 – 10.00 – 23.00

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
3
2
1
0
6
3
3
7
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В Н
2
Манчестер Сити Манчестер Сити Ман
3
2
0
1
11
6
5
6
Забитые 11
Пропущеные 6
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В
3
Брюгге Брюгге Брю
3
1
1
1
4
7
-3
4
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П В Н
4
Лейпциг Лейпциг Лей
3
0
0
3
6
11
-5
0
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П

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ГРУППА В

19:45. Милан – Порту

Букмекеры: 1.93 – 3.65 – 4.10

22:00. Ливерпуль – Атлетико

Букмекеры: 1.69 – 4.00 – 5.20

Групповой этап
Группа B
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ливерпуль Ливерпуль Лив
3
3
0
0
11
5
6
9
Забитые 11
Пропущеные 5
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
Атлетико Атлетико Атл
3
1
1
1
4
4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
3
Порту Порту Пор
3
1
1
1
2
5
-3
4
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н
4
Милан Милан Мил
3
0
0
3
3
6
-3
0
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П П

ГРУППА С

22:00. Боруссия Д – Аякс

Букмекеры: 2.75 – 3.85 – 2.44

22:00. Спортинг Л – Бешикташ

Букмекеры: 1.39 – 5.20 – 7.90

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Аякс Аякс Аяк
3
3
0
0
11
1
10
9
Забитые 11
Пропущеные 1
Разница 10
Результаты последних матчей: В В В
2
Боруссия Д Боруссия Д Бор
3
2
0
1
3
5
-2
6
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: П В В
3
Спортинг Спортинг Спо
3
1
0
2
5
7
-2
3
Забитые 5
Пропущеные 7
Разница -2
Результаты последних матчей: В П П
4
Бешикташ Бешикташ Беш
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П

ГРУППА D

19:45. Реал – Шахтер

Букмекеры: 1.22 – 7.10 – 15.00

22:00. Шериф – Интер

Букмекеры: 10.50 – 5.70 – 1.31

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В
3
Интер Интер Инт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П
4
Шахтер Шахтер Шах
3
0
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2
0
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Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П

Читайте также: Динамо вновь не обыграло Барселону: расписание и результаты всех матчей ЛЧ за 2 ноября

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Шахтер
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Заря
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26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
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8
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Мариуполь
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