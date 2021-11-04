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"Шахтер – особая команда": Анчелотти высоко оценил игру "горняков"

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
4 ноября, 09:34
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Главный тренер Реала Карло Анчелотти после матча Лиги чемпионов назвал сильные стороны донецкого Шахтера
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реала на Сантьяго Бернабеу минимально обыграл донецкий Шахтер со счетом 2:1. Главный тренер Реала Карло Анчелотти похвалил соперника за стиль игры.

"Шахтер изменил свой стиль игры. Нам пришлось отойти назад, отодвинуть защитную линию. Они забили гол за 10 минут до конца тайма. Конечно, мы немного отошли назад, чтобы не пропустить. Потом была некоторая усталость.

Шахтер – команда особая, не такая, как все. Им нравится прессинговать: ты прессингуешь – и они тоже тебя прессингуют. Такой был матч. Чтобы избежать такого прессинга, мы немного изменили стиль, стратегию. Конкретно против этого соперника мы так сыграли", – приводит слова Анчелотти официальный сайт Шахтера.

Реал набрал 9 очков и занимает первое место в группе D, Шахтер с одним очком идет на четвертой строчке.

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Оставшиеся матчи:

03.11: Шериф – Интер.

24.11: Интер – Шахтер, Шериф – Реал.

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07.12: Шахтер – Шериф, Реал – Интер.

Групповой этап

Группа D

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