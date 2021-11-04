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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Бразильский вингер – лучший, а защитник Шахтера – худший: оценки матча Реал – Шахтер

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
4 ноября, 08:55
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Донецкий Шахтер проиграл второй поединок мадридскому Реалу со счетом 1:2. Авторитетный портал WhoScored оценил действия футболистов обеих команд
Алан Патрик и Каземиро
Алан Патрик и Каземиро / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер показал хорошую игру, но уступил Реалу со счетом 1:2.

Авторитетный портал WhoScored выставил оценки футболистам обеих команд.

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В составе "горняков" лучшую оценку получил полузащитник Алан Патрик – 7.6.

А вот худшим игроком из стартового состава Шахтера стал защитник Марлон, который допустил ошибку при первом голе (5.2).

В составе Реала аналитики поставили самую высокую оценку вингеру Винисиусу Жуниору (8.8), который сделал две результативные передачи.

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ОЦЕНКИ МАТЧА

Оставшиеся матчи:

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03.11: Шериф – Интер.

24.11: Интер – Шахтер, Шериф – Реал.

07.12: Шахтер – Шериф, Реал – Интер.

Групповой этап

Группа D

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