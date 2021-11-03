4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
2 листопада 22:00
Динамо 0
Барселона 1
2 листопада 22:00
Баварія 5
Бенфіка 2
2 листопада 22:00
Вільярреал 2
Янг Бойз 0
2 листопада 22:00
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
2 листопада 22:00
Севілья 1
Лілль 2
2 листопада 22:00
Ювентус 4
Зеніт 2
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Шахтар збирається повторити торішнє диво у Мадриді: розклад, котирування матчів ЛЧ 3 листопада

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 листопада, 10:22
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Донецький Шахтар зіграє на виїзді з Реалом, а команда-сенсація Юрія Вернидуба прийме у Тирасполі міланський Інтер
Шахтар vs Реал
Шахтар vs Реал / Фото: Reuters

У середу, 3 листопада, відбудуться матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Наша увага буде прикута до бою на "Сантьяго Бернабеу", де команда Карло Анчелотті прийматиме донецький Шахтар.

Онлайн матчу Реал – Шахтар у нас на сайті.

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Розклад та результати матчів Ліги чемпіонів

ГРУПА А

22:00. Лейпциг – ПСЖ

Букмекери: 2.85 – 3.80 – 2.37

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22:00. Манчестер Сіті – Брюгге

Букмекери: 1.12 – 10.00 – 23.00

Груповий етап
Група A
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
3
2
1
0
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н
2
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
3
2
0
1
11
6
5
6
Забиті 11
Пропущені 6
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В
3
Брюгге Брюгге Брю
3
1
1
1
4
7
-3
4
Забиті 4
Пропущені 7
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В Н
4
Лейпциг Лейпциг Лей
3
0
0
3
6
11
-5
0
Забиті 6
Пропущені 11
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П П

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ГРУПА В

19:45. Мілан – Порту

Букмекери: 1.93 – 3.65 – 4.10

22:00. Ліверпуль – Атлетіко

Букмекери: 1.69 – 4.00 – 5.20

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ліверпуль Ліверпуль Лів
3
3
0
0
11
5
6
9
Забиті 11
Пропущені 5
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
2
Атлетіко Атлетіко Атл
3
1
1
1
4
4
0
4
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В Н
3
Порту Порту Пор
3
1
1
1
2
5
-3
4
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: В П Н
4
Мілан Мілан Міл
3
0
0
3
3
6
-3
0
Забиті 3
Пропущені 6
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П П

ГРУПА З

22:00. Боруссія Д – Аякс

Букмекери: 2.75 – 3.85 – 2.44

22:00. Спортінг Л – Бешикташ

Букмекери: 1.39 – 5.20 – 7.90

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Аякс Аякс Аяк
3
3
0
0
11
1
10
9
Забиті 11
Пропущені 1
Різниця 10
Результати останніх матчів: В В В
2
Боруссія Д Боруссія Д Бор
3
2
0
1
3
5
-2
6
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: П В В
3
Спортинг Спортинг Спо
3
1
0
2
5
7
-2
3
Забиті 5
Пропущені 7
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П П
4
Бешикташ Бешикташ Беш
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П

ГРУПА D

19:45. Реал – Шахтар

Букмекери: 1.22 – 7.10 – 15.00

22:00. Шериф – Інтер

Букмекери: 10.50 – 5.70 – 1.31

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забиті 7
Пропущені 2
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В
3
Інтер Інтер Інт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П Н П

Читайте також: Динамо знову не обіграло Барселону: розклад та результати всіх матчів ЛЧ за 2 листопада

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1
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13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
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