Шахтар збирається повторити торішнє диво у Мадриді: розклад, котирування матчів ЛЧ 3 листопада

У середу, 3 листопада, відбудуться матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Наша увага буде прикута до бою на "Сантьяго Бернабеу", де команда Карло Анчелотті прийматиме донецький Шахтар.
Онлайн матчу Реал – Шахтар у нас на сайті.
Розклад та результати матчів Ліги чемпіонів
ГРУПА А
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22:00. Лейпциг – ПСЖ
Букмекери: 2.85 – 3.80 – 2.37
22:00. Манчестер Сіті – Брюгге
Букмекери: 1.12 – 10.00 – 23.00
ГРУПА В
19:45. Мілан – Порту
Букмекери: 1.93 – 3.65 – 4.10
22:00. Ліверпуль – Атлетіко
Букмекери: 1.69 – 4.00 – 5.20
ГРУПА З
22:00. Боруссія Д – Аякс
Букмекери: 2.75 – 3.85 – 2.44
22:00. Спортінг Л – Бешикташ
Букмекери: 1.39 – 5.20 – 7.90
ГРУПА D
19:45. Реал – Шахтар
Букмекери: 1.22 – 7.10 – 15.00
22:00. Шериф – Інтер
Букмекери: 10.50 – 5.70 – 1.31
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