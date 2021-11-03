Шахтар збирається повторити торішнє диво у Мадриді: розклад, котирування матчів ЛЧ 3 листопада

Донецький Шахтар зіграє на виїзді з Реалом, а команда-сенсація Юрія Вернидуба прийме у Тирасполі міланський Інтер

Шахтар vs Реал / Фото: Reuters

У середу, 3 листопада, відбудуться матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Наша увага буде прикута до бою на "Сантьяго Бернабеу", де команда Карло Анчелотті прийматиме донецький Шахтар.

Онлайн матчу Реал – Шахтар у нас на сайті.

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Розклад та результати матчів Ліги чемпіонів

ГРУПА А

22:00. Лейпциг – ПСЖ

Букмекери: 2.85 – 3.80 – 2.37

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22:00. Манчестер Сіті – Брюгге

Букмекери: 1.12 – 10.00 – 23.00

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ГРУПА В

19:45. Мілан – Порту

Букмекери: 1.93 – 3.65 – 4.10

22:00. Ліверпуль – Атлетіко

Букмекери: 1.69 – 4.00 – 5.20

ГРУПА З

22:00. Боруссія Д – Аякс

Букмекери: 2.75 – 3.85 – 2.44

22:00. Спортінг Л – Бешикташ

Букмекери: 1.39 – 5.20 – 7.90

ГРУПА D

19:45. Реал – Шахтар

Букмекери: 1.22 – 7.10 – 15.00

22:00. Шериф – Інтер

Букмекери: 10.50 – 5.70 – 1.31

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