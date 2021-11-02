Динамо спробує обіграти Барселону: розклад та результати всіх матчів ЛЧ за 2 листопада

У вівторок, 2 листопада, розпочинається четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів. Наша вся увага буде до поєдинку у Києві, де Динамо приймає Барселону.
Динамівцям терміново потрібно набирати очки, якщо вони думають про єврокубкову весну.
Слідкуйте за онлайном матчу Динамо – Барселона у нас на сайті.
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Розклад та результати матчів Ліги чемпіонів
ГРУПА Е
22:00. Динамо – Барселона
Букмекери: 5.10 – 3.95 – 1.70
22:00. Баварія – Бенфіка
Букмекери: 1.17 – 8.20 – 16.00
ГРУПА F
22:00. Вільярреал – Янг Бойз
Букмекери: 1.41 – 5.20 – 7.30
22:00. Аталанта – МЮ
Букмекери: 3.00 – 4.00 – 2.20
ГРУПА G
19:45. Вольфсбург – Зальцбург
Букмекери: 2.39 – 3.60 – 2.95
22:00. Севілья – Лілль
Букмекери: 1.57 – 3.95 – 6.80
ГРУПА Н
19:45. Мальме – Челсі
Букмекери: 15.50 – 6.70 – 1.22
22:00. Ювентус – Зеніт
Букмекери: 1.55 – 4.20 – 6.60