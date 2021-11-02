Динамо спробує обіграти Барселону: розклад та результати всіх матчів ЛЧ за 2 листопада

У нашій групі Баварія достроково може оформити вихід до плей-офф Ліги чемпіонів, а киянам не варто відпускати далеко каталонців

Барселона vs Динамо Київ / Фото: Reuters

У вівторок, 2 листопада, розпочинається четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів. Наша вся увага буде до поєдинку у Києві, де Динамо приймає Барселону.

Динамівцям терміново потрібно набирати очки, якщо вони думають про єврокубкову весну.

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Слідкуйте за онлайном матчу Динамо – Барселона у нас на сайті.

Розклад та результати матчів Ліги чемпіонів

ГРУПА Е

22:00. Динамо – Барселона

Букмекери: 5.10 – 3.95 – 1.70

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22:00. Баварія – Бенфіка

Букмекери: 1.17 – 8.20 – 16.00

ГРУПА F

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22:00. Вільярреал – Янг Бойз

Букмекери: 1.41 – 5.20 – 7.30

22:00. Аталанта – МЮ

Букмекери: 3.00 – 4.00 – 2.20

ГРУПА G

19:45. Вольфсбург – Зальцбург

Букмекери: 2.39 – 3.60 – 2.95

22:00. Севілья – Лілль

Букмекери: 1.57 – 3.95 – 6.80

ГРУПА Н

19:45. Мальме – Челсі

Букмекери: 15.50 – 6.70 – 1.22

22:00. Ювентус – Зеніт

Букмекери: 1.55 – 4.20 – 6.60