Динамо попробует обыграть Барселону: расписание и результаты всех матчей ЛЧ за 2 ноября

Во вторник, 2 ноября, начинается четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. Наше все внимание будет к поединку в Киеве, где Динамо принимает Барселону.
Динамовцам срочно нужно набирать очки, если они думают о еврокубковой весне.
Следите за онлайном матча Динамо – Барселона у нас на сайте.
Далее по теме
Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов
ГРУППА Е
22:00. Динамо – Барселона
Букмекеры: 5.10 – 3.95 – 1.70
22:00. Бавария – Бенфика
Букмекеры: 1.17 – 8.20 – 16.00
ГРУППА F
22:00. Вильярреал – Янг Бойз
Букмекеры: 1.41 – 5.20 – 7.30
22:00. Аталанта – МЮ
Букмекеры: 3.00 – 4.00 – 2.20
ГРУППА G
19:45. Вольфсбург – Зальцбург
Букмекеры: 2.39 – 3.60 – 2.95
22:00. Севилья – Лилль
Букмекеры: 1.57 – 3.95 – 6.80
ГРУППА Н
19:45. Мальме – Челси
Букмекеры: 15.50 – 6.70 – 1.22
22:00. Ювентус – Зенит
Букмекеры: 1.55 – 4.20 – 6.60