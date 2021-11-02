Динамо попробует обыграть Барселону: расписание и результаты всех матчей ЛЧ за 2 ноября

В нашей группе Бавария досрочно может оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов, а киевлянам не стоит отпускать далеко каталонцев

Барселона vs Динамо Киев / Фото: Reuters

Во вторник, 2 ноября, начинается четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. Наше все внимание будет к поединку в Киеве, где Динамо принимает Барселону.

Динамовцам срочно нужно набирать очки, если они думают о еврокубковой весне.

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Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов

ГРУППА Е

22:00. Динамо – Барселона

Букмекеры: 5.10 – 3.95 – 1.70

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22:00. Бавария – Бенфика

Букмекеры: 1.17 – 8.20 – 16.00

ГРУППА F

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22:00. Вильярреал – Янг Бойз

Букмекеры: 1.41 – 5.20 – 7.30

22:00. Аталанта – МЮ

Букмекеры: 3.00 – 4.00 – 2.20

ГРУППА G

19:45. Вольфсбург – Зальцбург

Букмекеры: 2.39 – 3.60 – 2.95

22:00. Севилья – Лилль

Букмекеры: 1.57 – 3.95 – 6.80

ГРУППА Н

19:45. Мальме – Челси

Букмекеры: 15.50 – 6.70 – 1.22

22:00. Ювентус – Зенит

Букмекеры: 1.55 – 4.20 – 6.60