2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо попробует обыграть Барселону: расписание и результаты всех матчей ЛЧ за 2 ноября

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
2 ноября, 10:26
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В нашей группе Бавария досрочно может оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов, а киевлянам не стоит отпускать далеко каталонцев
Барселона vs Динамо Киев
Барселона vs Динамо Киев / Фото: Reuters

Во вторник, 2 ноября, начинается четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. Наше все внимание будет к поединку в Киеве, где Динамо принимает Барселону.

Динамовцам срочно нужно набирать очки, если они думают о еврокубковой весне.

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Следите за онлайном матча Динамо – Барселона у нас на сайте.

Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов

ГРУППА Е

22:00. Динамо – Барселона
Букмекеры: 5.10 – 3.95 – 1.70

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22:00. Бавария – Бенфика
Букмекеры: 1.17 – 8.20 – 16.00

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
3
3
0
0
12
0
12
9
Забитые 12
Пропущеные 0
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В
2
Бенфика Бенфика Бен
3
1
1
1
3
4
-1
4
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н
3
Барселона Барселона Бар
3
1
0
2
1
6
-5
3
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П
4
Динамо Динамо Дин
3
0
1
2
0
6
-6
1
Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н

ГРУППА F

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22:00. Вильярреал – Янг Бойз
Букмекеры: 1.41 – 5.20 – 7.30

22:00. Аталанта – МЮ
Букмекеры: 3.00 – 4.00 – 2.20

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
3
2
0
1
6
5
1
6
Забитые 6
Пропущеные 5
Разница 1
Результаты последних матчей: В В П
2
Аталанта Аталанта Ата
3
1
1
1
5
5
0
4
Забитые 5
Пропущеные 5
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
3
Вильярреал Вильярреал Вил
3
1
1
1
7
5
2
4
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: В П Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
3
1
0
2
3
6
-3
3
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В

ГРУППА G

19:45. Вольфсбург – Зальцбург
Букмекеры: 2.39 – 3.60 – 2.95

22:00. Севилья – Лилль
Букмекеры: 1.57 – 3.95 – 6.80

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Зальцбург Зальцбург Зал
3
2
1
0
6
3
3
7
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В Н
2
Севилья Севилья Сев
3
0
3
0
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н Н
3
Лилль Лилль Лил
3
0
2
1
1
2
-1
2
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П Н
4
Вольфсбург Вольфсбург Вол
3
0
2
1
2
4
-2
2
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н Н

ГРУППА Н

19:45. Мальме – Челси
Букмекеры: 15.50 – 6.70 – 1.22

22:00. Ювентус – Зенит
Букмекеры: 1.55 – 4.20 – 6.60

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ювентус Ювентус Юве
3
3
0
0
5
0
5
9
Забитые 5
Пропущеные 0
Разница 5
Результаты последних матчей: В В В
2
Челси Челси Чел
3
2
0
1
5
1
4
6
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В П В
3
Зенит Зенит Зен
3
1
0
2
4
2
2
3
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: П В П
4
Мальме Мальме Мал
3
0
0
3
0
11
-11
0
Забитые 0
Пропущеные 11
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П

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И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
13
15:32
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