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Сенсація в чемпіонаті Франції! ПСЖ залишився без золотих медалей

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 травня, 00:22
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Неймар і компанія вперше з 2017 року залишилися без золотих медалей. Титул чемпіона в цьому сезоні завоював Лілль. А ще визначився потенційний суперник Шахтаря
Лілль перервав гегемонію ПСЖ у Франції. Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Лілль перервав гегемонію ПСЖ у Франції. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Сенсація в чемпіонаті Франції таки відбулася! У заключному турі Лілль обіграв Анже і зберіг за собою перше місце в турнірній таблиці, а разом з цим завоював золоті медалі Ліги 1.

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Лілль всього на один бал випередив Парі Сен-Жермен з Неймаром і Мбаппе в складі. Паризький гранд втратив багато очок в середині сезону і не зміг надолужити згаяне після зміни головного тренера.

Лілль став чемпіоном Франції в четвертий раз і вперше з 2011 року, а ПСЖ фінішував нижче першого місця вперше з 2017 року, коли їх випередив Монако з юним Мбаппе в складі.

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Додамо, що третє місце, а разом з нею і путівку в кваліфікацію Лії чемпіонів завоював Монако і тепер може стати суперником донецького Шахтаря. До речі, раніше ми писали, що Шахтар буде сіяним в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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