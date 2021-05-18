У маєток Неймара забрався дивний зломщик – його відправили до психлікарні

Незвичне вторгнення пережив днями зірковий форвард ПСЖ Неймар. Поки футболіст перебував у тренувальному таборі команди перед недавнім матчем з Реймсом, на територію його особняка пробрався непрошений візитер з незвичайним подарунком.
Тим часом, оприлюднена нова зарплата Неймара в ПСЖ.
Про інцидент повідомило французьке видання L'Equipe.
Повідомляють, що гість переліз через паркан і намагався пробратися в будинок бразильця через головний вхід. Але потрапити всередину йому не вдалося через тривоги, піднятою службою безпеки. Спершу зломщик втік, але незабаром його зловила поліція.
"Злочинцем" виявився 26-річний громадянин Анголи, котрий хотів... подарувати Неймару біблію. Його слова підтвердилися: у хлопця виявили повну сумку релігійних книжок. В результаті гостя Неймара відправили не в тюрму, а в психіатричну лікарню.
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У чемпіонаті Франції залишилося провести один тур, запланований на 23 травня. Поки що ПСЖ відстає від Лілля на одне очко і на два випереджає Монако.
Дивіться, як Неймар забивав у Лізі чемпіонів у ворота МЮ: