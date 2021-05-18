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У маєток Неймара забрався дивний зломщик – його відправили до психлікарні

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
18 травня, 09:16
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У той час, коли бразильський футболіст готувався до матчу чемпіонату Франції, його відвідав божевільний і хотів подарувати релігійну книгу
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Незвичне вторгнення пережив днями зірковий форвард ПСЖ Неймар. Поки футболіст перебував у тренувальному таборі команди перед недавнім матчем з Реймсом, на територію його особняка пробрався непрошений візитер з незвичайним подарунком.

Тим часом, оприлюднена нова зарплата Неймара в ПСЖ.

Про інцидент повідомило французьке видання L'Equipe.

Повідомляють, що гість переліз через паркан і намагався пробратися в будинок бразильця через головний вхід. Але потрапити всередину йому не вдалося через тривоги, піднятою службою безпеки. Спершу зломщик втік, але незабаром його зловила поліція.

"Злочинцем" виявився 26-річний громадянин Анголи, котрий хотів... подарувати Неймару біблію. Його слова підтвердилися: у хлопця виявили повну сумку релігійних книжок. В результаті гостя Неймара відправили не в тюрму, а в психіатричну лікарню.

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У чемпіонаті Франції залишилося провести один тур, запланований на 23 травня. Поки що ПСЖ відстає від Лілля на одне очко і на два випереджає Монако.

Дивіться, як Неймар забивав у Лізі чемпіонів у ворота МЮ:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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