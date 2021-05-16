Шахтар буде сіяним в кваліфікації Ліги чемпіонів: коли визначиться суперник

Шахтар потрапить в корзину сіяних у кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого першого суперника в єврокубках "гірники" дізнаються 19 липня. Їм доведеться подолати третій кваліфікаційний раунд і плей-офф

Шахтар стартує в Лізі чемпіонів з кваліфікації / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар буде сіяним в кваліфікації Ліги чемпіонів. Віце-чемпіон стартує у відборі з третього кваліфікаційного раунду і завдяки високому клубному рейтингу може отримати слабшого суперника. Жеребкування 3-го кваліфаю пройде 19 липня, а матчі – 3/4 і 10 серпня.

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На цей момент відомі тільки три учасники третього раунду кваліфікації – крім Шахтаря це Селтік і Бенфіка.

Представник Португалії в теорії міг опинитися вище "гірників" в раунді плей-офф, але напередодні Порту забезпечив собі путівку в груповий етап Ліги чемпіонів, відправивши в кваліфікацію "орлів", а їх клубний рейтинг нижче, ніж у Шахтаря.

Раніше ми писали, що визначилися конкуренти Динамо в Лізі чемпіонів: хто вже отримав путівку в груповий етап. Місця в основному раунді найпрестижнішого єврокубка вже забронювали 13 клубів, в тому числі підопічні Мірчі Луческу, але відбір ще триває.