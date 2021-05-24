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Сенсация в чемпионате Франции! ПСЖ остался без золотых медалей

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 мая, 00:22
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Неймар и компания впервые с 2017 года остались без золотых медалей. Титул чемпиона в этом сезоне завоевал Лилль. А еще определился потенциальный соперник Шахтера
Лилль прервал гегемонию ПСЖ во Франции. Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Лилль прервал гегемонию ПСЖ во Франции. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Сенсация в чемпионате Франции таки свершилась! В заключительном туре Лилль обыграл Анже и сохранил за собой первое место в турнирной таблице, а вместе с этим завоевал золотые медали Лиги 1.

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Лилль всего на один балл опередил Пари Сен-Жермен с Неймаром и Мбаппе в составе. Парижский гранд потерял много очков в середине сезона и не смог наверстать упущенное после смены главного тренера.

Лилль стал чемпионом Франции в четвертый раз и впервые с 2011 года, а ПСЖ финишировал ниже первого места впервые с 2017 года, когда их опередил Монако с юным Мбаппе в составе.

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Добавим, что третье место, а вместе с ней и путевку в квалификацию Лии чемпионов завоевал Монако и теперь может стать соперником донецкого Шахтера. Кстати, ранее мы писали, что Шахтер будет сеяным в квалификации Лиги чемпионов.

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Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

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