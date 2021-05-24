Ювентус вигриз путівку в Лігу чемпіонів. Мілан виступить в турнірі вперше з 2014 року

В останньому турі чемпіонату Італії визначилися учасники Ліги чемпіонів. Останні дві путівки забрали Ювентус і Мілан, а Наполі вилетів в зону Ліги Європи

Ювентус все ж виступить в Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Ювентус в заключному турі чемпіонату Італії розгромив на виїзді Болонью з рахунком 4:1 і завоював путівку в Лігу чемпіонів. Туринський клуб сьогодні влаштовувала тільки перемога, а потім потрібно було сподіватися, що конкуренти за потрапляння в ТОП-4 допустять осічки.

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Своє завдання Ювентус вирішив досить швидко. Уже в першому таймі гості забили три м'ячі, а після перерви відзначилися ще раз. Гол Болоньї на останніх хвилинах вже нічого не вирішував.

У паралельному матчі Мілан здобув перемогу над Аталантою і вперше з 2014 року виступив у Лізі чемпіонів. Перемогу команді Стефано Піолі принесли голи Франка Кессі, обидва – з пенальті. Руслан Маліновський провів весь матч на полі, але на цей раз відзначитися не зумів. Проте, Аталанта ще до цього туру гарантувала собі путівку в Лігу чемпіонів.

А ось третім зайвим у боротьбі за Лігу чемпіонів виявився Наполі. Команда Дженнаро Гаттузо вийшла вперед в середині другого тайму матчу проти Верона, але не змогла втримати перевагу і вилетіла із зони Ліги чемпіонів.