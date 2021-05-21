Роналду або Ліверпуль – хто залишиться без Ліги чемпіонів: інтриги фінішу ТОП-чемпіонатів

У цей вікенд фінішують ТОП-чемпіонати Європи. В Англії, Італії та Німеччині вже відомі володарі золотих медалей, але на цьому боротьба не закінчується. Розбираємося, які інтриги залишаються і за чим стежити на вихідних.
АНГЛІЯ
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Вирішальні матчі 23 травня:
- 18:00 Лестер – Тоттенгем
- 18:00 Ліверпуль – Кристал Пелас
- 18:00 Астон Вілла – Челсі
Головна інтрига останнього туру Прем'єр-ліги: кому дістануться останні дві путівки в груповий етап Ліги чемпіонів. Боротьба розгорнулася між трьома клубами – Челсі, Ліверпулем і Лестером.
Найгірша ситуація у "лисиць" – вони на очко відстають від Челсі і за додатковими показниками програють Ліверпулю, тому від них, за великим рахунком, нічого не залежить. Навіть перемога не гарантує команді вихід у Лігу чемпіонів, якщо в паралельних матчах лондонці і мерсисайдці здобудуть по три очки.
До того ж Челсі і Ліверпуль зіграють з невмотивованими суперниками, а у Лестера в опонентах буде Тоттенгем, який веде боротьбу за Лігу Європи.
ІСПАНІЯ
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Вирішальні матчі 22 травня:
- 19:00 Реал – Вільярреал
- 19:00 Вальядолід – Атлетіко
В останньому турі визначиться володар золотих медалей. На чемпіонство претендують Атлетіко і Реал. "Матрацників" в останньому турі влаштує перемога або будь-який інший результат, якщо "вершкові" втратять очки. У разі рівності очок перевага буде у Реала за рахунок кращої різниці в очних матчах.
Проте, в останньому турі їх чекає непросте випробування. Реал вдома прийматиме фіналіста ліги Європи Вільярреал, який до того ж веде боротьбу за потрапляння в єврокубки на наступний сезон. А в суперниках Атлетіко буде Вальядолід, який намагається врятуватися від вильоту.
ІТАЛІЯ
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Вирішальні матчі 23 травня:
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- 21:45 Аталанта – Мілан
- 21:45 Болонья – Ювентус
- 21:45 Наполі – Верона
Після дев'яти поспіль титулів в Серії А в цьому сезоні Ювентус ризикує залишитися без Ліги чемпіонів. Конкуренцію за потрапляння в груповий етап їм складуть Наполі і Мілан, Аталанта вже нижче четвертого рядка не опуститься.
Що нас чекає в останньому турі? Ювентусу необхідно обов'язково перемагати, адже при рівності очок положення команд визначається за результатами очних матчів, а тут Юве програє і Наполі, і Мілану, а міланісти, в свою чергу, випереджають неаполітанців.
Але навіть у разі перемоги від них нічого не залежить, якщо Мілан і Наполі виграють свої матчі. Якщо ж Ювентус виграє, а Мілан і Наполі синхронно зіграють внічию або програють, то повз Лігу чемпіонів пролетить неаполітанський клуб.
ФРАНЦІЯ
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Вирішальні матч 23 травня:
- 22:00 Анже – Лілль
- 22:00 Брест – ПСЖ
- 22:00 Ланс – Монако
- 22:00 Ліон – Ніцца
За тур до фінішу чемпіонату Франції на золоті медалі претендують відразу три клуби, а при самому фантастичному розкладі Парі Сен-Жермен і зовсім може пролетіти повз Лігу чемпіонів. А тепер про все по порядку.
Лілль випереджає ПСЖ на один бал і перемога над Анже зробить команду чемпіоном. У разі поразки і перемоги парижан в паралельному матчі на перше місце вийде Неймар і компанія за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів.
Якщо ж Лілль програє, але в паралельному матчі програє і ПСЖ, а Монако здобуде перемогу, на перший план знову вийде різниця м'ячів. На цей момент Лілль випереджає Монако на 6 голів і в разі збереження цієї переваги все одно залишиться на першому місці, а на другий рядок вийде Монако. ПСЖ при такому розкладі буде стартувати в Лізі чемпіонів з кваліфікації.
Поразка Лілля і нічия ПСЖ гарантує парижанам золоті медалі – знову-таки за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Боротьба за третю сходинку і місце в кваліфаї ЛЧ розгорнеться між Монако і Ліоном. У Ліона краща різниця м'ячів, тому при рівності очок у них буде перевага.
Ну а самим фантастичним варіантом є перемоги Лілля, Монако і Ліона і поразка ПСЖ, та ще при цьому розгубити перевагу в +17 голів перед Ліоном. Тоді парижани залишаться без Ліги чемпіонів, але ви в це вірите?