Роналду або Ліверпуль – хто залишиться без Ліги чемпіонів: інтриги фінішу ТОП-чемпіонатів

В Іспанії та Франції визначаться чемпіони, а в Італії та Англії розгорнеться боротьба за потрапляння в Лігу чемпіонів. Розбираємося, у кого більше шансів на успіх

Юрген Клопп і Кріштіану Роналду можуть пролетіти повз Лігу чемпіонів / Фото: REUTERS

У цей вікенд фінішують ТОП-чемпіонати Європи. В Англії, Італії та Німеччині вже відомі володарі золотих медалей, але на цьому боротьба не закінчується. Розбираємося, які інтриги залишаються і за чим стежити на вихідних.

АНГЛІЯ

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Вирішальні матчі 23 травня:

18:00 Лестер – Тоттенгем

18:00 Ліверпуль – Кристал Пелас

18:00 Астон Вілла – Челсі

Головна інтрига останнього туру Прем'єр-ліги: кому дістануться останні дві путівки в груповий етап Ліги чемпіонів. Боротьба розгорнулася між трьома клубами – Челсі, Ліверпулем і Лестером.

Найгірша ситуація у "лисиць" – вони на очко відстають від Челсі і за додатковими показниками програють Ліверпулю, тому від них, за великим рахунком, нічого не залежить. Навіть перемога не гарантує команді вихід у Лігу чемпіонів, якщо в паралельних матчах лондонці і мерсисайдці здобудуть по три очки.

До того ж Челсі і Ліверпуль зіграють з невмотивованими суперниками, а у Лестера в опонентах буде Тоттенгем, який веде боротьбу за Лігу Європи.

ІСПАНІЯ

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Вирішальні матчі 22 травня:

19:00 Реал – Вільярреал

19:00 Вальядолід – Атлетіко

В останньому турі визначиться володар золотих медалей. На чемпіонство претендують Атлетіко і Реал. "Матрацників" в останньому турі влаштує перемога або будь-який інший результат, якщо "вершкові" втратять очки. У разі рівності очок перевага буде у Реала за рахунок кращої різниці в очних матчах.

Проте, в останньому турі їх чекає непросте випробування. Реал вдома прийматиме фіналіста ліги Європи Вільярреал, який до того ж веде боротьбу за потрапляння в єврокубки на наступний сезон. А в суперниках Атлетіко буде Вальядолід, який намагається врятуватися від вильоту.

ІТАЛІЯ

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Вирішальні матчі 23 травня:

21:45 Аталанта – Мілан

21:45 Болонья – Ювентус

21:45 Наполі – Верона

Після дев'яти поспіль титулів в Серії А в цьому сезоні Ювентус ризикує залишитися без Ліги чемпіонів. Конкуренцію за потрапляння в груповий етап їм складуть Наполі і Мілан, Аталанта вже нижче четвертого рядка не опуститься.

Що нас чекає в останньому турі? Ювентусу необхідно обов'язково перемагати, адже при рівності очок положення команд визначається за результатами очних матчів, а тут Юве програє і Наполі, і Мілану, а міланісти, в свою чергу, випереджають неаполітанців.

Але навіть у разі перемоги від них нічого не залежить, якщо Мілан і Наполі виграють свої матчі. Якщо ж Ювентус виграє, а Мілан і Наполі синхронно зіграють внічию або програють, то повз Лігу чемпіонів пролетить неаполітанський клуб.

ФРАНЦІЯ

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Вирішальні матч 23 травня:

22:00 Анже – Лілль

22:00 Брест – ПСЖ

22:00 Ланс – Монако

22:00 Ліон – Ніцца

За тур до фінішу чемпіонату Франції на золоті медалі претендують відразу три клуби, а при самому фантастичному розкладі Парі Сен-Жермен і зовсім може пролетіти повз Лігу чемпіонів. А тепер про все по порядку.

Лілль випереджає ПСЖ на один бал і перемога над Анже зробить команду чемпіоном. У разі поразки і перемоги парижан в паралельному матчі на перше місце вийде Неймар і компанія за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів.

Якщо ж Лілль програє, але в паралельному матчі програє і ПСЖ, а Монако здобуде перемогу, на перший план знову вийде різниця м'ячів. На цей момент Лілль випереджає Монако на 6 голів і в разі збереження цієї переваги все одно залишиться на першому місці, а на другий рядок вийде Монако. ПСЖ при такому розкладі буде стартувати в Лізі чемпіонів з кваліфікації.

Поразка Лілля і нічия ПСЖ гарантує парижанам золоті медалі – знову-таки за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів. Боротьба за третю сходинку і місце в кваліфаї ЛЧ розгорнеться між Монако і Ліоном. У Ліона краща різниця м'ячів, тому при рівності очок у них буде перевага.

Ну а самим фантастичним варіантом є перемоги Лілля, Монако і Ліона і поразка ПСЖ, та ще при цьому розгубити перевагу в +17 голів перед Ліоном. Тоді парижани залишаться без Ліги чемпіонів, але ви в це вірите?