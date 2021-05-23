Ліверпуль радіє, а в Лестері сльози: драма на фініші чемпіонату Англії

В останньому турі Ліверпуль обіграв Астон Віллу і вирвався на третє місце в турнірній таблиці, а Лестер програв Тоттенхему і втратив шанс обійти Челсі

Ліверпуль вигриз путівку в Лігу чемпіонів. Фото Reuters/Molly Darlington

У заключному турі чемпіонату Англії визначалися володарі путівок до Ліги чемпіонів. Всі матчі стартували в однаковий час, тому команди мінялися позиціями в режимі онлайн.

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Найменше нервів своїм уболівальникам потріпав Ліверпуль, який обіграв Кристал Пелас. Садіо Мане відкрив рахунок на 36-й хвилині, а на 74-й подвоїв перевагу червоних, гарантувавши команді путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Ліверпуль – Кристал Пелас – 2:0

Голи: Мане (36, 74)

Справжня драма розгорнулася в паралельних матчах, де билися інші претенденти на потрапляння в ТОП-4. Головний претендент на третю сходинку до старту туру Челсі несподівано "горів" з рахунком 0:2 в матчі проти Астон Вілли. Майже відразу лондонці гол відіграли, але його не зарахували після VAR. Проте, до 70-й хвилині Бен Чілуелл скоротив відставання.

Астон Вілла – Челсі – 2:1

Голи: Траоре (43), Ель-Газі (52, пен) – Чілуелл (70)

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В цей час Лестер грав з Тотенгемом. Лисиці відкрили рахунок на 18-й хвилині завдяки точному удару Джеймі Варди. Перед самою перервою Гаррі Кейн рахунок зрівняв, але на початку другого тайму Варді знову виїв Лестер вперед. Здавалося, що остання путівка в Лігу чемпіонів дістанеться команді Брендана Роджерса, але на 76-й хвилині господарі поля пропустили прикрий гол, який ще й записали на воротаря команди Каспера Шмайхеля. А перед самим фінальним свистком Тоттенгем вирвав перемогу, а разом з нею і путівку в Лігу конференцій для себе.

Лестер – Тоттенхем – 2:4

Голи: Варді (18, пен, 52, пен), Кейн (41), Шмейхель (76, аг), Бейл (87, 90+6)

Ось так, нічого не роблячи, Челсі повернувся в зону Ліги чемпіонів, а Лестер в наступному сезоні виступить у Лізі Європи де також зіграє Вест Гем Андрія Ярмоленка, якщо, звичайно, українець залишиться в команді.