Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ліверпуль радіє, а в Лестері сльози: драма на фініші чемпіонату Англії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 травня, 20:09
Копіювати лінк
В останньому турі Ліверпуль обіграв Астон Віллу і вирвався на третє місце в турнірній таблиці, а Лестер програв Тоттенхему і втратив шанс обійти Челсі
Ліверпуль вигриз путівку в Лігу чемпіонів. Фото Reuters/Molly Darlington
Ліверпуль вигриз путівку в Лігу чемпіонів. Фото Reuters/Molly Darlington

У заключному турі чемпіонату Англії визначалися володарі путівок до Ліги чемпіонів. Всі матчі стартували в однаковий час, тому команди мінялися позиціями в режимі онлайн.

Читайте також: Зінченко налякав підписників в Instagram завершенням кар'єри

Найменше нервів своїм уболівальникам потріпав Ліверпуль, який обіграв Кристал Пелас. Садіо Мане відкрив рахунок на 36-й хвилині, а на 74-й подвоїв перевагу червоних, гарантувавши команді путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Ліверпуль – Кристал Пелас – 2:0
Голи: Мане (36, 74)

Справжня драма розгорнулася в паралельних матчах, де билися інші претенденти на потрапляння в ТОП-4. Головний претендент на третю сходинку до старту туру Челсі несподівано "горів" з рахунком 0:2 в матчі проти Астон Вілли. Майже відразу лондонці гол відіграли, але його не зарахували після VAR. Проте, до 70-й хвилині Бен Чілуелл скоротив відставання.

Астон Вілла – Челсі – 2:1
Голи: Траоре (43), Ель-Газі (52, пен) – Чілуелл (70)

В тренді

Читайте також: Кращим футболістом АПЛ визнаний захисник, який нічого не зміг зробити з Шахтарем

В цей час Лестер грав з Тотенгемом. Лисиці відкрили рахунок на 18-й хвилині завдяки точному удару Джеймі Варди. Перед самою перервою Гаррі Кейн рахунок зрівняв, але на початку другого тайму Варді знову виїв Лестер вперед. Здавалося, що остання путівка в Лігу чемпіонів дістанеться команді Брендана Роджерса, але на 76-й хвилині господарі поля пропустили прикрий гол, який ще й записали на воротаря команди Каспера Шмайхеля. А перед самим фінальним свистком Тоттенгем вирвав перемогу, а разом з нею і путівку в Лігу конференцій для себе.

Лестер – Тоттенхем – 2:4
Голи: Варді (18, пен, 52, пен), Кейн (41), Шмейхель (76, аг), Бейл (87, 90+6)

Ось так, нічого не роблячи, Челсі повернувся в зону Ліги чемпіонів, а Лестер в наступному сезоні виступить у Лізі Європи де також зіграє Вест Гем Андрія Ярмоленка, якщо, звичайно, українець залишиться в команді.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти