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У Неймара – істерика після переможного матчу

Олег Люлька Олег Люлька
13 травня, 12:47
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Парі Сен-Жермен в серії пенальті здолав Монпельє і вийшов до фіналу Кубка Франції, але бразильський форвард парижан не знаходить собі місця через жовту картку
Неймар
Неймар / Фото: Reuters

Форвард ПСЖ Неймар розкритикував арбітрів півфінального матчу Кубка Франції з Монпельє (2:2, пенальті 6:5), в якому бразилець вийшов на поле на 85-й хвилині і за кілька хвилин отримав попередження, через яке тепер ризикує пропустити фінал турніру .

"Я зіграв п'ять хвилин, припустився фолу і мені відразу ж показують жовту картку. Спасибі, що позбавили мене фіналу", – написав Неймар у себе в інстаграм-сторіз

Відзначимо, що у Неймара діє умовна дискваліфікація, тож це попередження може позбавити його шансів взяти участь у фіналі Кубка Франції 19 травня, в якому ПСЖ зіграє з переможцем пари Рюмії Вальєр (Д-4) – Монако. Рішення щодо долі Неймара буде прийняте пізніше.

Неймар
Неймар / Фото: Reuters

Нагадаємо, що днями Неймар продовжив контракт з ПСЖ до літа 2025 року. Бразильський форвард погодився на зниження свого річного окладу з 37 до 30 мільйонів євро, однак йому обіцяно значний бонус в разі виграшу ЛЧ.

При цьому відразу ж після продовження контракту Неймар взявся знову диктувати свої умови керівництву ПСЖ. Його перша примха – поїхати на Кубок Америки і Олімпійські ігри в Токіо, а це означає провести понад два місяці поза розташуванням клубу.

Дивіться, як Неймар забивав в ЛЧ за ПСЖ

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