Потрапили у око! Ірландські фанати обстріляли футболістів на полі

Футболіст ірландського клубу Уотерфорд постраждав від фанатів гостей, які запускали феєрверки під час матчу

Салют від вболівальників Шемрок Роверс

Поєдинок чемпіонату Ірландії Уотерфорд – Шемрок Роверс ледь не завершився трагедією. А все через фанів гостей.

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У ході зустрічі вболівальники почали запускати феєрверки на трибунах. Один із них був випущений прямо на полі. Півзахисник Уотерфорда Ентоні Вордсуорт схопився за обличчя і не міг продовжувати гру, постраждавши від іскор, що падали зверху.

Арбітру довелося зупинити гру та вивести команди з поля. Матч відновився майже за 10 хвилин і завершився перемогою Шемрок Роверс з рахунком – 3:1.

Грав між Shamrock Rovers and Waterford була тимчасово розрахована на Fireworks detonated над pitch. pic.twitter.com/OyXj0blaNF - RTÉ Soccer (@RTEsoccer) November 5, 2021

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Раніше шалені фанати зірвали матч чемпіонату Франції .

Нагадаємо, що нещодавно матч чемпіонату України між Динамо та Олександрією запам'ятався кривавим побоїщем на трибунах Олімпійського.