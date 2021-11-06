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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Потрапили у око! Ірландські фанати обстріляли футболістів на полі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
6 листопада, 11:11
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Футболіст ірландського клубу Уотерфорд постраждав від фанатів гостей, які запускали феєрверки під час матчу
Салют від вболівальників Шемрок Роверс
Салют від вболівальників Шемрок Роверс

Поєдинок чемпіонату Ірландії Уотерфорд – Шемрок Роверс ледь не завершився трагедією. А все через фанів гостей.

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У ході зустрічі вболівальники почали запускати феєрверки на трибунах. Один із них був випущений прямо на полі. Півзахисник Уотерфорда Ентоні Вордсуорт схопився за обличчя і не міг продовжувати гру, постраждавши від іскор, що падали зверху.

Арбітру довелося зупинити гру та вивести команди з поля. Матч відновився майже за 10 хвилин і завершився перемогою Шемрок Роверс з рахунком – 3:1.

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Раніше шалені фанати зірвали матч чемпіонату Франції .

Нагадаємо, що нещодавно матч чемпіонату України між Динамо та Олександрією запам'ятався кривавим побоїщем на трибунах Олімпійського.

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