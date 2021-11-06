Потрапили у око! Ірландські фанати обстріляли футболістів на полі

Поєдинок чемпіонату Ірландії Уотерфорд – Шемрок Роверс ледь не завершився трагедією. А все через фанів гостей.
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У ході зустрічі вболівальники почали запускати феєрверки на трибунах. Один із них був випущений прямо на полі. Півзахисник Уотерфорда Ентоні Вордсуорт схопився за обличчя і не міг продовжувати гру, постраждавши від іскор, що падали зверху.
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Арбітру довелося зупинити гру та вивести команди з поля. Матч відновився майже за 10 хвилин і завершився перемогою Шемрок Роверс з рахунком – 3:1.
Грав між Shamrock Rovers and Waterford була тимчасово розрахована на Fireworks detonated над pitch. pic.twitter.com/OyXj0blaNF- RTÉ Soccer (@RTEsoccer) November 5, 2021
Раніше шалені фанати зірвали матч чемпіонату Франції .
Нагадаємо, що нещодавно матч чемпіонату України між Динамо та Олександрією запам'ятався кривавим побоїщем на трибунах Олімпійського.
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