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Попали в глаз! Ирландские фанаты обстреляли футболистов на поле

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
6 ноября, 11:11
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Футболист ирландского клуба Уотерфорд пострадал от фанатов гостей, которые запускали фейерверки во время матча
Салют от болельщиков Шэмрок Роверс
Салют от болельщиков Шэмрок Роверс

Поединок чемпионата Ирландии Уотерфорд – Шэмрок Роверс едва не завершился трагедией. А все из-за фанатов гостей.

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По ходу встречи болельщики стали запускать фейерверки на трибунах. Один из них был выпущен прямо на поле. Полузащитник Уотерфорда Энтони Уордсуорт схватился за лицо и не мог продолжать игру, пострадав от падающих сверху искр.

Арбитру пришлось остановить игру и увести команды с поля. Матч возобновился почти через 10 минут и завершился победой Шэмрок Роверс со счетом – 3:1.

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Ранее безумные фанаты сорвали матч чемпионата Франции.

Напомним, что не так давно матч чемпионата Украины между Динамо и Александрией запомнился кровавым побоищем на трибунах Олимпийского.

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