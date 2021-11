Попали в глаз! Ирландские фанаты обстреляли футболистов на поле

Поединок чемпионата Ирландии Уотерфорд – Шэмрок Роверс едва не завершился трагедией. А все из-за фанатов гостей.

По ходу встречи болельщики стали запускать фейерверки на трибунах. Один из них был выпущен прямо на поле. Полузащитник Уотерфорда Энтони Уордсуорт схватился за лицо и не мог продолжать игру, пострадав от падающих сверху искр.

Арбитру пришлось остановить игру и увести команды с поля. Матч возобновился почти через 10 минут и завершился победой Шэмрок Роверс со счетом – 3:1.

The game between Shamrock Rovers and Waterford was temporarily delayed as fireworks detonated above the pitch. pic.twitter.com/OyXj0blaNF