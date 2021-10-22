Безумные фанаты сорвали матч чемпионата Франции

Болельщики Сент-Этьена забросали футбольное поле пиротехникой и арбитр увел команды в раздевалки

Вот так выглядело поле перед началом матча

Начало матча 11-го тура чемпионата Франции между командами Сент-Этьен и Анже отложили на час. Из-за болельщиков.

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Фанаты хозяев поля забросали пиротехникой поле стадиона. В итоге арбитр увел обе команды в раздевалки.

В результате действий болельщиков повреждены оказались сетки ворот.

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После десяти туров Сент-Этьен занимает последнее место в турнирной таблице, команда набрала 5 очков. Анже идет на пятом месте – 16 очков.

Напомним, что не так давно матч чемпионата Украины между Динамо и Александрией запомнился кровавым побоищем на трибунах Олимпийского.