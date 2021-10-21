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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Пьяный фанат Спартака избил журналиста и угодил в изолятор (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 октября, 13:26
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Инцидент имел место после матча группового раунда Лиги Европы в Москве, в котором Спартак проиграл Лестеру со счетом 3:4
Фанат Спартака Валентин Коршунов
Фанат Спартака Валентин Коршунов / Фото: РБК

Полиция задержала бывшего главу фан-клуба московского Спартака Валентина Коршунова, возле VIP-входа на стадион "Открытие Банк Арена" избившего журналиста РБК Александра Щеголева после матча Спартак – Лестер 3:4.

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Как сообщает телеграм-канал Мутко против, на Коршунова составлен протокол об административном правонарушении, после чего тот был помещен в изолятор.

Коршунову грозит 15 суток ареста, но возможно добавление уголовного наказания по решению суда.

По результатам медицинского освидетельствования, в крови Коршунова было обнаружено 0,48 промилле алкоголя.

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При этом у журналиста врачи не нашли серьезных травм – он отделался ушибами уха и скулы, после обследования его отпустили домой.

Напомним, на минувших выходных массовой потасовкой отметилась игра РПЛ Спартак – Динамо 2:2. Подрались футболисты московских команд.

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