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Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Динамо --
Барселона --
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Баварія --
Бенфіка --
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Аталанта --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Божевільні фанати зірвали матч чемпіонату Франції

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
22 жовтня, 23:12
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Вболівальники Сент-Етьєна закидали футбольне поле піротехнікою і арбітр відвів команди в роздягальні
Ось так виглядало поле перед початком матчу
Ось так виглядало поле перед початком матчу

Початок матчу 11-го туру чемпіонату Франції між командами Сент-Етьєн і Анже відклали на годину. Через уболівальників.

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Фанати господарів поля закидали піротехнікою поле стадіону. У підсумку арбітр забрав обидві команди в роздягальні.

В результаті дій уболівальників пошкоджені виявилися сітки воріт.

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Після десяти турів Сент-Етьєн займає останнє місце в турнірній таблиці, команда набрала 5 очок. Анже йде на п'ятому місці – 16 очок.

Нагадаємо, що не так давно матч чемпіонату України між Динамо і Олександрією запам'ятався кривавим побоїщем на трибунах Олімпійського.

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І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
12
12:10
19
7
Металіст 1925
12
15:14
19
8
Десна
12
14:17
18
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
11
9:22
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
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