Божевільні фанати зірвали матч чемпіонату Франції

Вболівальники Сент-Етьєна закидали футбольне поле піротехнікою і арбітр відвів команди в роздягальні

Ось так виглядало поле перед початком матчу

Початок матчу 11-го туру чемпіонату Франції між командами Сент-Етьєн і Анже відклали на годину. Через уболівальників.

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Фанати господарів поля закидали піротехнікою поле стадіону. У підсумку арбітр забрав обидві команди в роздягальні.

В результаті дій уболівальників пошкоджені виявилися сітки воріт.

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Після десяти турів Сент-Етьєн займає останнє місце в турнірній таблиці, команда набрала 5 очок. Анже йде на п'ятому місці – 16 очок.

Нагадаємо, що не так давно матч чемпіонату України між Динамо і Олександрією запам'ятався кривавим побоїщем на трибунах Олімпійського.