Дикость украинского футбола. Фанаты жарили сосиски на трибунах легендарного стадиона

В матче 11 тура Второй лиги встретились команды, которые ведут борьбу за повышение в классе. Во Львове Карпаты принимали столичный Левый берег.
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Хозяева поля добыли победу – 2:0 и вышли на второе место в группе. У Карпат – 24 очка, у Левого берега – 27.
Но не только этим привлек к себе внимание матч. А дичайшем поведением фанатов. Они спутали легендарный стадион "Украина" с площадкой для барбекю.
Прямо на трибунах болельщики жарили сосиски и пили пиво. Интересно, куда смотрела охрана, когда они тащили на стадион мангал.
Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/BBtOeiu66d— Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 4, 2021
Напомним, что дикость на украинских матчах зашкаливает. Не так давно матч 8-го тура УПЛ между Динамо и Александрией запомнился кровавым побоищем на трибунах Олимпийского.