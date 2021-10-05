Дикость украинского футбола. Фанаты жарили сосиски на трибунах легендарного стадиона

Болельщики львовских Карпат устроили пикник на стадионе "Украина" во время матча чемпионата Второй лиги

Пикник во время футбольного матча

В матче 11 тура Второй лиги встретились команды, которые ведут борьбу за повышение в классе. Во Львове Карпаты принимали столичный Левый берег.

Читайте также: Собака стала героем матча чемпионата Украины: курьезное видео

Реклама

Хозяева поля добыли победу – 2:0 и вышли на второе место в группе. У Карпат – 24 очка, у Левого берега – 27.

Но не только этим привлек к себе внимание матч. А дичайшем поведением фанатов. Они спутали легендарный стадион "Украина" с площадкой для барбекю.

Прямо на трибунах болельщики жарили сосиски и пили пиво. Интересно, куда смотрела охрана, когда они тащили на стадион мангал.

Реклама

Out of context Ukrainian Football pic.twitter.com/BBtOeiu66d — Yaroslav Marianko (@YMarianko) October 4, 2021

Напомним, что дикость на украинских матчах зашкаливает. Не так давно матч 8-го тура УПЛ между Динамо и Александрией запомнился кровавым побоищем на трибунах Олимпийского.