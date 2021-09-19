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Беспредел на Олимпийском. Ультрас били стадом, не разбирая никого

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
19 сентября, 12:01
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Центральный матч 8-го тура УПЛ между Динамо и Александрией запомнился не только одиннадцатиметровым на последних секундах матча, но и кровавым побоищем на трибунах Олимпийского
Разбитый нос и женщина с коляской
Разбитый нос и женщина с коляской / Фото: Профутбол

Во время субботнего матча Динамо – Александрия (1:0) на трибунах НСК "Олимпийский" завязалась драка между фанатами.

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Один из болельщиков, присутствовавших на матче, Сергей Яров рассказал о случившемся Tribuna.com.

"Из 4-5 человек с нашей стороны у одного перелом руки со смещением и перелом носа у другого, у остальных – синяки на корпусе и ногах. Били стадом за вежливое замечание не жечь дымовые шашки, потому что детям нечем было дышать.

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Также толкали женщин. Дети целые, но испуганные и на футбол больше идти не хотят. Их отвела в сторону и наверх одна из мам, которая присутствовала вчера.

Относительно безопасности на стадионе, все очень досадно – стюарды никак не отреагировали, а полиция прибыла через 7-9 минут", – сказал Яров.

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Напомним, что во время драки на НСК "Олимпийский" под раздачу едва не попала женщина с коляской, которая в дыму сумела все же выбраться из эпицентра столкновений.

В фанатские противостояния на трибунах пришлось вмешаться полиции.

При этом из сектора ультрас Динамо звучала речевка: "А нам все по **ю, мы еб***тые!".

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