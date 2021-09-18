22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 84’
Динамо 0
Александрия 0
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Динамо - Александрия: онлайн Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Месиво в чемпионате Месси! Жесткая драка фанатов во Франции

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
18 сентября, 20:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Только вмешательство полиции помогло очистить поле от фанатов во время матча Ланс – Лилль и спасти игру
Столкновения на матче Ланс - Лилль
Столкновения на матче Ланс - Лилль / Фото: Reuters

Фанаты едва не сорвали субботний матч чемпионата Франции Ланс – Лилль (1:0).

В перерыве встречи фанаты хозяев выбежали на поле, подбежали к сектору с ультрас Лилля и вступили с ними в драку.

Реклама

Из-за этого продолжение игры оказалось под вопросом.

Для наведения порядка на стадионе в помощь к стюардам ввели полицию.

В итоге с получасовой задержкой, но второй тайм все-таки стартовал. Гол поляка Франковски на 74-й минуте принес Лансу победу 1:0.

Реклама

Читайте также: Нож в спину! Ярмоленко стал объектом черного юмора фанов Вест Хэма

По данным Goal.com, драка в перерыве матча Ланс – Лилль, считающегося одним из самых горячих дерби во Франции, спровоцировали фанаты гостей, которые взобрались на забор, отделявший их от домашних болельщиков, и принялись бросать в них сиденья и другие предметы.

Реклама

Напомним, менее месяца назад во Франции пришлось остановить игру Ницца – Марсель из-за того, что фанаты хозяев устроили массовую драку с футболистами гостей. Как следствие, с Ниццы сняли два очка, а матч решили переиграть на нейтральном поле.

Как видим, во французской Лиге-1 интересно – даже без голов новичка ПСЖ Лионеля Месси.

Читайте также: Футболисты хлопали болельщикам, сорвавшим матч пиротехникой: что вообще происходит?

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матч

Шахтер

22 сент

21:00

Динамо

П1

2,6

X

3,5

П2

2,6
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Александрия
7
8:5
14
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Минай
6
5:7
6
13
Металлист 1925
7
6:12
6
14
Черноморец
7
9:18
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
7
4:13
2
Показать больше
Суббота, 18 сентября
0:2
Смотри на: О матче
0:5
Смотри на:
1:0
Смотри на:
0:0 (84’)
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять