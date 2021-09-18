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Кровавая драка на матче Динамо – Александрия: под раздачу чуть не попала женщина с коляской

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 сентября, 22:21
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Во время центрального матча восьмого тура чемпионата Украины на НСК "Олимпийский" между динамовцами и александрийцами на трибунах было очень неспокойно
Разбитый нос и женщина с коляской
Разбитый нос и женщина с коляской / Фото: Профутбол

По ходу субботнего поединка УПЛ Динамо – Александрия 1:0, в котором киевлянам помог выиграть VAR, на трибунах НСК "Олимпийский" завязалась драка между фанатами.

Под раздачу едва не попала женщина с коляской, которая в дыму сумела все же выбраться из эпицентра столкновений.

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Между тем одному из фанатов до крови разбили нос.

В фанатские противостояния на трибунах пришлось вмешаться полиции.

При этом из сектора ультрас Динамо звучала речевка: "А нам все по **ю, мы еб***тые!".

ВИДЕО ДРАКИ

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Ранее мы писали о столкновениях в чемпионате Месси – жесткая драка фанатов произошла во Франции.

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