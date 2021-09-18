Мариуполь – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

18 сентября в Коваливке состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь – Шахтер. Следите за матчем в нашем текстовом онлайне

Мариуполь - Шахтер, матч 8-го тура УПЛ / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 18 сентября, в восьмом туре чемпионата Украины Шахтер на выезде встретится с командой Мариуполь. Матч пройдет в Коваливке на стадионе "Колос". Начало поединка в 17:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Шахтер с видеоповторами голов.

МАРИУПОЛЬ – ШАХТЕР

Реклама

Реклама

Как дела в УПЛ

Реклама

После поражения в Тирасполе команда Де Дзерби постарается реабилитироваться в матчах чемпионата Украины. После семи туров "горняки" занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата киевского Динамо на три очка.

Мариуполь провально стартовал в новом чемпионате, проиграв пять матчей из семи. Свою первую победу подопечные Остапа Маркевича праздновали в прошлом туре, уверенно обыграв Колос со счетом 3:1.

Турнирная таблица

Реклама

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 7 6 1 0 22 2 20 19 Забитые 22 Пропущеные 2 Разница 20 Результаты последних матчей: В В В Н В 2 Шахтер Шах 7 5 1 1 14 4 10 16 Забитые 14 Пропущеные 4 Разница 10 Результаты последних матчей: В Н В В П 3 Десна Дес 8 5 1 2 12 12 0 16 Забитые 12 Пропущеные 12 Разница 0 Результаты последних матчей: В Н П П В 4 Александрия Але 7 4 2 1 8 5 3 14 Забитые 8 Пропущеные 5 Разница 3 Результаты последних матчей: В Н В Н В 5 Днепр-1 Дне 7 4 1 2 12 8 4 13 Забитые 12 Пропущеные 8 Разница 4 Результаты последних матчей: П В В П В 6 Ворскла Вор 7 3 3 1 13 7 6 12 Забитые 13 Пропущеные 7 Разница 6 Результаты последних матчей: Н П В Н В 7 Заря Зар 7 3 2 2 13 9 4 11 Забитые 13 Пропущеные 9 Разница 4 Результаты последних матчей: Н В В Н П 8 Верес Вер 7 3 2 2 8 7 1 11 Забитые 8 Пропущеные 7 Разница 1 Результаты последних матчей: В В В Н П 9 Рух Рух 8 2 2 4 6 10 -4 8 Забитые 6 Пропущеные 10 Разница -4 Результаты последних матчей: П Н В П Н 10 Ингулец Инг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: П В В Н П 11 Минай Мин 6 1 3 2 5 7 -2 6 Забитые 5 Пропущеные 7 Разница -2 Результаты последних матчей: Н Н П Н П 12 Металлист 1925 Мет 7 2 0 5 6 12 -6 6 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: П П П П В 13 Черноморец Чер 7 1 2 4 9 18 -9 5 Забитые 9 Пропущеные 18 Разница -9 Результаты последних матчей: Н Н П В П 14 Колос Кол 6 1 2 3 3 12 -9 5 Забитые 3 Пропущеные 12 Разница -9 Результаты последних матчей: П П П Н В 15 Мариуполь Мар 7 1 1 5 11 16 -5 4 Забитые 11 Пропущеные 16 Разница -5 Результаты последних матчей: В П П П П 16 Львов Льв 7 0 2 5 4 13 -9 2 Забитые 4 Пропущеные 13 Разница -9 Результаты последних матчей: П П П Н П

История противостояния

Соперники провели в УПЛ 54 встречи, в которых "горняки" праздновали победу в 49 матчах, лишь два поединка завершились вничью. Разница забитых и пропущенных голов 145 – 35 в пользу Шахтера.

Самый крупный счет был зафиксирован в 2015 году, тогда донецкая команда обыграла азовцев со счетом 6:2.

Кто фаворит

Безусловным фаворитом сегодняшнего матча является донецкий Шахтер. Коэффициент на победу Шахтера – 1.12, на ничью – 9.20, на победу Мариуполя – 21.00. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 3:0.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 2. В интернете за матчем можно следить на платформе OLL.TV.

Прошлый тур

В прошлом туре Шахтер обыграл Днепр-1 со счетом 2:0

Мариуполь на выезде победил Колос 3:1