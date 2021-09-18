Мариуполь – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

18 сентября в Коваливке состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь – Шахтер. Следите за матчем в нашем текстовом онлайне
Мариуполь - Шахтер, матч 8-го тура УПЛ / Фото: Коллаж: Сегодня
В субботу, 18 сентября, в восьмом туре чемпионата Украины Шахтер на выезде встретится с командой Мариуполь. Матч пройдет в Коваливке на стадионе "Колос". Начало поединка в 17:00.
Мы ведем онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Шахтер с видеоповторами голов.
МАРИУПОЛЬ – ШАХТЕР
Как дела в УПЛ
После поражения в Тирасполе команда Де Дзерби постарается реабилитироваться в матчах чемпионата Украины. После семи туров "горняки" занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата киевского Динамо на три очка.
Мариуполь провально стартовал в новом чемпионате, проиграв пять матчей из семи. Свою первую победу подопечные Остапа Маркевича праздновали в прошлом туре, уверенно обыграв Колос со счетом 3:1.
Турнирная таблица
1
7
6
1
0
22
2
20
19
Забитые
22
Пропущеные
2
Разница
20
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
В
2
7
5
1
1
14
4
10
16
Забитые
14
Пропущеные
4
Разница
10
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
П
3
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые
12
Пропущеные
12
Разница
0
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
В
4
7
4
2
1
8
5
3
14
Забитые
8
Пропущеные
5
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
Н
В
Н
В
5
7
4
1
2
12
8
4
13
Забитые
12
Пропущеные
8
Разница
4
Результаты последних матчей:
П
В
В
П
В
6
7
3
3
1
13
7
6
12
Забитые
13
Пропущеные
7
Разница
6
Результаты последних матчей:
Н
П
В
Н
В
7
7
3
2
2
13
9
4
11
Забитые
13
Пропущеные
9
Разница
4
Результаты последних матчей:
Н
В
В
Н
П
8
7
3
2
2
8
7
1
11
Забитые
8
Пропущеные
7
Разница
1
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
9
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забитые
6
Пропущеные
10
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
Н
10
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
В
В
Н
П
11
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забитые
5
Пропущеные
7
Разница
-2
Результаты последних матчей:
Н
Н
П
Н
П
12
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
В
13
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забитые
9
Пропущеные
18
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
Н
П
В
П
14
6
1
2
3
3
12
-9
5
Забитые
3
Пропущеные
12
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
П
П
Н
В
15
7
1
1
5
11
16
-5
4
Забитые
11
Пропущеные
16
Разница
-5
Результаты последних матчей:
В
П
П
П
П
16
7
0
2
5
4
13
-9
2
Забитые
4
Пропущеные
13
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
П
П
Н
П
История противостояния
Соперники провели в УПЛ 54 встречи, в которых "горняки" праздновали победу в 49 матчах, лишь два поединка завершились вничью. Разница забитых и пропущенных голов 145 – 35 в пользу Шахтера.
Самый крупный счет был зафиксирован в 2015 году, тогда донецкая команда обыграла азовцев со счетом 6:2.
Кто фаворит
Безусловным фаворитом сегодняшнего матча является донецкий Шахтер. Коэффициент на победу Шахтера – 1.12, на ничью – 9.20, на победу Мариуполя – 21.00. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 3:0.
Где смотреть
В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 2. В интернете за матчем можно следить на платформе OLL.TV.
Прошлый тур
В прошлом туре Шахтер обыграл Днепр-1 со счетом 2:0
Мариуполь на выезде победил Колос 3:1