Маріуполь – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

18 вересня в Ковалівці відбудеться поєдинок 8-го туру української Прем'єр-ліги Маріуполь – Шахтар. Слідкуйте за матчем в нашому текстовому онлайні
Маріуполь - Шахтар, матч 8-го туру УПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні
У суботу, 18 вересня, у восьмому турі чемпіонату України Шахтар на виїзді зустрінеться з командою Маріуполь. Матч пройде в Ковалівці на стадіоні "Колос". Початок поєдинку о 17:00.
Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Маріуполь – Шахтар з відеоповторами голів.
МАРІУПОЛЬ – ШАХТАР
Як справи в УПЛ
Після поразки в Тирасполі команда Де Дзербі спробує реабілітуватися в матчах чемпіонату України. Після семи турів "гірники" посідають другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від лідера чемпіонату київського Динамо на три очки.
Маріуполь провально стартував в новому чемпіонаті, програвши п'ять матчів з семи. Свою першу перемогу підопічні Остапа Маркевича святкували в минулому турі, впевнено обігравши Колос з рахунком 3:1.
Турнірна таблиця
1
7
6
1
0
22
2
20
19
Забиті
22
Пропущені
2
Різниця
20
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
2
7
5
1
1
14
4
10
16
Забиті
14
Пропущені
4
Різниця
10
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
П
3
8
5
1
2
12
12
0
16
Забиті
12
Пропущені
12
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
В
4
7
4
2
1
8
5
3
14
Забиті
8
Пропущені
5
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
В
Н
В
5
7
4
1
2
12
8
4
13
Забиті
12
Пропущені
8
Різниця
4
Результати останніх матчів:
П
В
В
П
В
6
7
3
3
1
13
7
6
12
Забиті
13
Пропущені
7
Різниця
6
Результати останніх матчів:
Н
П
В
Н
В
7
7
3
2
2
13
9
4
11
Забиті
13
Пропущені
9
Різниця
4
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
П
8
7
3
2
2
8
7
1
11
Забиті
8
Пропущені
7
Різниця
1
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
П
9
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
Н
10
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
В
В
Н
П
11
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забиті
5
Пропущені
7
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
Н
П
12
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забиті
6
Пропущені
12
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В
13
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
Н
П
В
П
14
6
1
2
3
3
12
-9
5
Забиті
3
Пропущені
12
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
В
15
7
1
1
5
11
16
-5
4
Забиті
11
Пропущені
16
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
П
16
7
0
2
5
4
13
-9
2
Забиті
4
Пропущені
13
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
П
П
Н
П
Історія протистояння
Суперники провели в УПЛ 54 зустрічі, в яких "гірники" святкували перемогу в 49 матчах, лише два поєдинки завершилися внічию. Різниця забитих і пропущених голів 145 – 35 на користь Шахтаря.
Найбільший рахунок був зафіксований в 2015 році, тоді донецька команда обіграла азовців з рахунком 6:2.
Хто фаворит
Безумовним фаворитом сьогоднішнього матчу є донецький Шахтар. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.12, на нічию – 9.20, на перемогу Маріуполя – 21.00. Експерти передрікають перемогу "гірникам" з рахунком 3:0.
Де дивитись
У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі Футбол 2. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі OLL.TV.
Минулий тур
У минулому турі Шахтар обіграв Дніпро-1 з рахунком 2:0
Маріуполь на виїзді переміг Колос 3:1