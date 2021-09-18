Маріуполь – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

18 вересня в Ковалівці відбудеться поєдинок 8-го туру української Прем'єр-ліги Маріуполь – Шахтар. Слідкуйте за матчем в нашому текстовому онлайні

Маріуполь - Шахтар, матч 8-го туру УПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 18 вересня, у восьмому турі чемпіонату України Шахтар на виїзді зустрінеться з командою Маріуполь. Матч пройде в Ковалівці на стадіоні "Колос". Початок поєдинку о 17:00.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Маріуполь – Шахтар з відеоповторами голів.

МАРІУПОЛЬ – ШАХТАР

Реклама

Реклама

Як справи в УПЛ

Реклама

Після поразки в Тирасполі команда Де Дзербі спробує реабілітуватися в матчах чемпіонату України. Після семи турів "гірники" посідають другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від лідера чемпіонату київського Динамо на три очки.

Маріуполь провально стартував в новому чемпіонаті, програвши п'ять матчів з семи. Свою першу перемогу підопічні Остапа Маркевича святкували в минулому турі, впевнено обігравши Колос з рахунком 3:1.

Турнірна таблиця

Реклама

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 7 6 1 0 22 2 20 19 Забиті 22 Пропущені 2 Різниця 20 Результати останніх матчів: В В В Н В 2 Шахтар Шах 7 5 1 1 14 4 10 16 Забиті 14 Пропущені 4 Різниця 10 Результати останніх матчів: В Н В В П 3 Десна Дес 8 5 1 2 12 12 0 16 Забиті 12 Пропущені 12 Різниця 0 Результати останніх матчів: В Н П П В 4 Олександрія Оле 7 4 2 1 8 5 3 14 Забиті 8 Пропущені 5 Різниця 3 Результати останніх матчів: В Н В Н В 5 Дніпро-1 Дні 7 4 1 2 12 8 4 13 Забиті 12 Пропущені 8 Різниця 4 Результати останніх матчів: П В В П В 6 Ворскла Вор 7 3 3 1 13 7 6 12 Забиті 13 Пропущені 7 Різниця 6 Результати останніх матчів: Н П В Н В 7 Зоря Зор 7 3 2 2 13 9 4 11 Забиті 13 Пропущені 9 Різниця 4 Результати останніх матчів: Н В В Н П 8 Верес Вер 7 3 2 2 8 7 1 11 Забиті 8 Пропущені 7 Різниця 1 Результати останніх матчів: В В В Н П 9 Рух Рух 8 2 2 4 6 10 -4 8 Забиті 6 Пропущені 10 Різниця -4 Результати останніх матчів: П Н В П Н 10 Інгулець Інг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: П В В Н П 11 Минай Мин 6 1 3 2 5 7 -2 6 Забиті 5 Пропущені 7 Різниця -2 Результати останніх матчів: Н Н П Н П 12 Металіст 1925 Мет 7 2 0 5 6 12 -6 6 Забиті 6 Пропущені 12 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П П П В 13 Чорноморець Чор 7 1 2 4 9 18 -9 5 Забиті 9 Пропущені 18 Різниця -9 Результати останніх матчів: Н Н П В П 14 Колос Кол 6 1 2 3 3 12 -9 5 Забиті 3 Пропущені 12 Різниця -9 Результати останніх матчів: П П П Н В 15 Маріуполь Мар 7 1 1 5 11 16 -5 4 Забиті 11 Пропущені 16 Різниця -5 Результати останніх матчів: В П П П П 16 Львів Льв 7 0 2 5 4 13 -9 2 Забиті 4 Пропущені 13 Різниця -9 Результати останніх матчів: П П П Н П

Історія протистояння

Суперники провели в УПЛ 54 зустрічі, в яких "гірники" святкували перемогу в 49 матчах, лише два поєдинки завершилися внічию. Різниця забитих і пропущених голів 145 – 35 на користь Шахтаря.

Найбільший рахунок був зафіксований в 2015 році, тоді донецька команда обіграла азовців з рахунком 6:2.

Хто фаворит

Безумовним фаворитом сьогоднішнього матчу є донецький Шахтар. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.12, на нічию – 9.20, на перемогу Маріуполя – 21.00. Експерти передрікають перемогу "гірникам" з рахунком 3:0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі Футбол 2. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі OLL.TV.

Минулий тур

У минулому турі Шахтар обіграв Дніпро-1 з рахунком 2:0

Маріуполь на виїзді переміг Колос 3:1