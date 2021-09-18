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Теперь VAR играет за Луческу: Динамо со скандалом обыграло Александрию

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
18 сентября, 21:39
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Центральный поединок восьмого тура чемпионата Украины между Динамо и Александрией завершился победой киевлян – 1:0. В этот раз VAR помог команде Луческу
Динамо vs Александрия
Динамо vs Александрия / Фото: официальный сайт УПЛ

Видимо, ничья 0:0 с Бенфикой отняла слишком много сил у Динамо.

В поединке против крепкой Александрии в субботу на НСК Олимпийский подопечные Мирчи Луческу до последних секунд не могли распечатать ворота соперника.

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Немало моментов упустил Цыганков, а Гармаш снова отметился частым попаданием в офсайд.

Даже выход на замену дебютанта Витиньо, за которого Динамо заплатило 6 млн евро, кардинально не изменил ситуации. Бразилец с пяти метров головой пробил выше ворот.

Но в этот раз за Динамо сыграл VAR, несколькими днями ранее лишивший киевлян победы над Бенфикой в Лиге чемпионов. Напомним, тогда после просмотра видеоповтора отменили гол Шапаренко, зафиксировав офсайд у Гармаша.

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Тут же на последних минутах матча судья назначил пенальти в ворота Александрии, после просмотра видеоповтора зафиксировав нарушение экс-игрока Динамо Рыбалки на Гармаше во время подачи углового.

Скандальный 11-метровый на 97-й минуте реализовал Цыганков.

При этом в оставшееся время у Александрии еще удалили Кирюханцева, которой головой пнул в лицо Шабанова.

ВИДЕО ГОЛА ДИНАМО

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После этой победы Динамо продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, опережая на три очка Шахтер, ранее разгромивший Мариуполь 5:0.

Отметим, что уже 22 сентября Динамо и Шахтер сыграют за Суперкубок Украины на НСК "Олимпийский".

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