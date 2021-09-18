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Тепер VAR грає за Луческу: Динамо зі скандалом обіграло Олександрію

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
18 вересня, 21:39
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Центральний поєдинок восьмого туру чемпіонату України між Динамо і Олександрією завершився перемогою киян – 1:0. Цього разу VAR допоміг команді Луческу
Динамо vs Олександрія
Динамо vs Олександрія / Фото: официальный сайт УПЛ

Вочевидь, нічия 0:0 з Бенфікою відібрала занадто багато сил у Динамо.

У поєдинку проти міцної Олександрії в суботу на НСК Олімпійський підопічні Мірчі Луческу до останніх секунд не могли вразити ворота суперника.

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Чимало моментів змарнував Циганков, а Гармаш знову відзначився частим потраплянням в офсайд.

Навіть вихід на заміну дебютанта Вітіньо, за якого Динамо заплатило 6 млн євро, кардинально не змінив ситуації. Бразилець з п'яти метрів головою пробив вище воріт.

Але цього разу за Динамо зіграв VAR, який кількома днями раніше позбавив киян перемоги над Бенфікою в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, тоді після перегляду відеоповтору скасували гол Шапаренко, зафіксувавши офсайд у Гармаша.

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Тут же на останніх хвилинах матчу суддя призначив пенальті у ворота Олександрії, після перегляду відеоповтору зафіксувавши порушення ексгравця Динамо Рибалки на Гармаші під час подачі кутового.

Скандальний 11-метровий на 97-й хвилині реалізував Циганков.

При цьому в час, що залишився, у Олександрії ще й вилучили Кирюханцева, який головою вдарив в обличчя Шабанова.

ВІДЕО ГОЛА ДИНАМО

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Динамо – Олександрія – 1:0
Гол: Циганков, 90 + 7 (пен)
Динамо: Бущан – Кендзьора (Караваєв, 68), Забарний, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (Шепелєв, 77), Андрієвський – Циганков, Буяльський (Лєднєв, 90 + 10), Де Пена (Вітіньо, 68) – Шкурин (Гармаш, 46)
Олександрія: Білик – Мірошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков – Калюжний, Дришлюк (Рибалка, 70), Ковалець – Одарюк (Кирюханцев, 63), Гринь (Спінеллі, 63), Третьяков (Стецьків, 90)
Попередження: Буяльський, Кендзьора, Сидорчук, Бойко (не на полі), Андрієвський, Шабанов, Гармаш – Ковалець, Спінеллі, Дубра
Вилучення: Кирюханцев (90 + 13, Олександрія, неспортивна поведінка)

Після цієї перемоги Динамо продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи на три очки Шахтар, який раніше розгромив Маріуполь 5:0.

Відзначимо, що вже 22 вересня Динамо і Шахтар зіграють за Суперкубок України на НСК "Олімпійський".

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5
1
2
13
8
5
16
Забиті 13
Пропущені 8
Різниця 5
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Олександрія Олександрія Оле
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2
8
6
2
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13
7
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Пропущені 7
Різниця 6
Результати останніх матчів: Н П В Н В
7
Зоря Зоря Зор
7
3
2
2
13
9
4
11
Забиті 13
Пропущені 9
Різниця 4
Результати останніх матчів: Н В В Н П
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забиті 8
Пропущені 8
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забиті 6
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Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
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2
2
3
5
12
-7
8
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Маріуполь Маріуполь Мар
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1
1
6
11
21
-10
4
Забиті 11
Пропущені 21
Різниця -10
Результати останніх матчів: П В П П П
16
Львів Львів Льв
7
0
2
5
4
13
-9
2
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Пропущені 13
Різниця -9
Результати останніх матчів: П П П Н П

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О
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2
Шахтар
8
19:4
19
3
Десна
8
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4
Дніпро-1
8
13:8
16
5
Олександрія
8
8:6
14
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Інгулець
8
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7
12
Минай
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6
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