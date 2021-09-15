Динамо – Бенфика: видеообзор матча

Смотрите самые яркие моменты поединка стартового тура Лиги чемпионов, в котором Динамо дома сыграло вничью 0:0 с Бенфикой

Динамо - Бенфика - 0:0 / Фото: Getty Images

Динамо было близко к победе над Бенфикой со счетом 1:0. Но гол Шапаренко, забитый на последних секундах, английский арбитр Тейлор отменил после подсказки видеоассистента, зафиксировавшего офсайд у Гармаша, выполнявшего подачу.

В итоге – может и справедливые, но очень обидные 0:0.

ОБЗОР МАТЧА

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Динамо – Бенфика – 0:0

Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков (Караваев, 75), Буяльский, Де Пена (Вербич, 76) – Шкурин (Гармаш, 59)

Бенфика: Влаходимос – Отаменди, Вертонген, Морато – Жилберто (Лазаро, 59), Жоау Мариу (Таарабт, 86), Вайгль, Гримальдо – Рафа Силва, Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Радоньич, 58)

Предупреждения: Сидорчук, Забарный, Гармаш – Рафа Силва, Яремчук, Вайгль

Динамо – Бенфика, Лига чемпионов / Фото: Getty Images

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Напомним, в параллельном поединке группы Е Барселона проиграла 0:3 Баварии, возглавившей квартет. Динамо делит с Бенфикой второе место, опережая каталонцев.

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В следующем туре, 29 сентября, Динамо играет на выезде с Баварией, а Бенфика принимает Барселону.