Шахтер разгромил Мариуполь: видео голов и обзор матча

Матч между азовцами и "горняками" состоялся в Ковалевке под Киевом и завершился уверенной победой дончан – 5:0

Сикан открыл счет своим голам за Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После сенсационного поражения от Шерифа в Лиге чемпионов Шахтер в восьмом туре украинской Премьер-лиги уверенно одолел Мариуполь, забив в его ворота пять безответных мячей.

Отметим, что дебютным голом в составе Шахтера отметился чемпион мира-2019 среди молодежи – 20-летний Даниил Сикан.

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Мариуполь – Шахтер – 0:5

Голы: Сикан, 17, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 78, Судаков, 80

ВИДЕО ГОЛОВ ШАХТЕРА

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Эта победа позволила Шахтеру сравняться по очкам с Динамо, но киевляне сегодня играют с Александрией и могут снова стать единоличными лидерами УПЛ.

Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ