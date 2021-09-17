Расписание и результаты 8-го тура чемпионата Украины по футболу

Лидер чемпионата киевское Динамо сыграет с Александрией, которая идет третьей, а донецкий Шахтер на выезде встретится с командой Остапа Маркевича
Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Матчи восьмого тура чемпионата Украины пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекеров, обновляемые результаты игр и турнирная таблица Премьер-лиги.
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Пятница, 17 сентября
19:30 Десна – Рух
Котировки: 1.85 – 3.90 – 3.90
Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV
Суббота, 18 сентября
14:00 Ингулец – Колос
Котировки: 2.33 – 3.20 – 3.20
Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV
17:00 Мариуполь – Шахтер
Котировки: 21.00 – 9.20 – 1.12
Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV
17:00 Днепр-1 – Верес
Котировки: 1.48 – 4.40 – 6.60
Где смотреть: УНИАН, OLL.TV
19:30 Динамо – Александрия
Котировки: 1.30 – 5.20 – 10.50
Где смотреть: 2+2, OLL.TV
Воскресенье, 19 сентября
17:00 Ворскла – Минай
Котировки: 1.57 – 4.20 – 5.50
Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV
19:30 Заря – Черноморец
Котировки: 1.40 – 4.70 – 7.90
Где смотреть: УНИАН, OLL.TV
19:30 Львов – Металлист 1925
Котировки: 2.31 – 3.30 – 3.15
Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV
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Смотрите, как в предыдущем туре донецкий Шахтер победил Днепр-1 со счетом 2:0