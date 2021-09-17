17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Расписание и результаты 8-го тура чемпионата Украины по футболу

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
17 сентября, 14:24
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Лидер чемпионата киевское Динамо сыграет с Александрией, которая идет третьей, а донецкий Шахтер на выезде встретится с командой Остапа Маркевича
Динамо Киев
Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матчи восьмого тура чемпионата Украины пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекеров, обновляемые результаты игр и турнирная таблица Премьер-лиги.

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Пятница, 17 сентября

19:30 Десна – Рух

Котировки: 1.85 – 3.90 – 3.90

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Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

Суббота, 18 сентября

14:00 Ингулец – Колос

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Котировки: 2.33 – 3.20 – 3.20

Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV

17:00 Мариуполь – Шахтер

Котировки: 21.00 – 9.20 – 1.12

Где смотреть: Футбол 2, OLL.TV

17:00 Днепр-1 – Верес

Котировки: 1.48 – 4.40 – 6.60

Где смотреть: УНИАН, OLL.TV

19:30 Динамо – Александрия

Котировки: 1.30 – 5.20 – 10.50

Где смотреть: 2+2, OLL.TV

Воскресенье, 19 сентября

17:00 Ворскла – Минай

Котировки: 1.57 – 4.20 – 5.50

Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

19:30 Заря – Черноморец

Котировки: 1.40 – 4.70 – 7.90

Где смотреть: УНИАН, OLL.TV

19:30 Львов – Металлист 1925

Котировки: 2.31 – 3.30 – 3.15

Где смотреть: Футбол 1, OLL.TV

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
7
6
1
0
22
2
20
19
Забитые 22
Пропущеные 2
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
7
5
1
1
14
4
10
16
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В Н В В П
3
Александрия Александрия Але
7
4
2
1
8
5
3
14
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н В Н В
4
Десна Десна Дес
7
4
1
2
11
12
-1
13
Забитые 11
Пропущеные 12
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П П В В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
7
4
1
2
12
8
4
13
Забитые 12
Пропущеные 8
Разница 4
Результаты последних матчей: П В В П В
6
Ворскла Ворскла Вор
7
3
3
1
13
7
6
12
Забитые 13
Пропущеные 7
Разница 6
Результаты последних матчей: Н П В Н В
7
Заря Заря Зар
7
3
2
2
13
9
4
11
Забитые 13
Пропущеные 9
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В В Н П
8
Верес Верес Вер
7
3
2
2
8
7
1
11
Забитые 8
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: В В В Н П
9
Рух Рух Рух
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П Н В
10
Ингулец Ингулец Инг
7
2
1
4
8
12
-4
7
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
Минай Минай Мин
6
1
3
2
5
7
-2
6
Забитые 5
Пропущеные 7
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н П Н П
12
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
7
2
0
5
6
12
-6
6
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П В
13
Черноморец Черноморец Чер
7
1
2
4
9
18
-9
5
Забитые 9
Пропущеные 18
Разница -9
Результаты последних матчей: Н Н П В П
14
Колос Колос Кол
6
1
2
3
3
12
-9
5
Забитые 3
Пропущеные 12
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П Н В
15
Мариуполь Мариуполь Мар
7
1
1
5
11
16
-5
4
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П П П
16
Львов Львов Льв
7
0
2
5
4
13
-9
2
Забитые 4
Пропущеные 13
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П Н П

Смотрите, как в предыдущем туре донецкий Шахтер победил Днепр-1 со счетом 2:0

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
2
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