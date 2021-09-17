Розклад і результати 8-го туру чемпіонату України з футболу

Лідер чемпіонату київське Динамо зіграє з Олександрією, яка йде третьою, а донецький Шахтар на виїзді зустрінеться з командою Остапа Маркевича
Динамо Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Матчі восьмого туру чемпіонату України пройдуть протягом трьох днів – з 17 по 19 вересня. До вашої уваги – розклад матчів, котирування букмекерів, результати ігор та турнірна таблиця Прем'єр-ліги.
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П'ятниця, 17 вересня
19:30 Десна – Рух
Котирування: 1.85 – 3.90 – 3.90
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV
Субота, 18 вересня
14:00 Інгулець – Колос
Котирування: 2.33 – 3.20 – 3.20
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV
17:00 Маріуполь – Шахтар
Котирування: 21.00 – 9.20 – 1.12
Де дивитись: Футбол 2, OLL.TV
17:00 Дніпро-1 – Верес
Котирування: 1.48 – 4.40 – 6.60
Де дивитись: УНІАН, OLL.TV
19:30 Динамо – Олександрія
Котирування: 1.30 – 5.20 – 10.50
Де дивитись: 2+2, OLL.TV
Неділя, 19 вересня
17:00 Ворскла – Минай
Котирування: 1.57 – 4.20 – 5.50
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV
19:30 Зоря – Чорноморець
Котирування: 1.40 – 4.70 – 7.90
Де дивитись: УНІАН, OLL.TV
19:30 Львів – Металіст 1925
Котирування: 2.31 – 3.30 – 3.15
Де дивитись: Футбол 1, OLL.TV
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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Дивіться, як у попередньому турі донецький Шахтар переміг Дніпро-1 з рахунком 2:0