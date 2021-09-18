Шахтар розгромив Маріуполь: відео голів та огляд матчу

Матч між азовцями і "гірниками" відбувся в Ковалівці під Києвом і завершився впевненою перемогою донеччан – 5:0

Сікан відкрив лік своїм голам за Шахтер / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Після сенсаційної поразки від Шерифа в Лізі чемпіонів Шахтар у восьмому турі української Прем'єр-ліги впевнено здолав Маріуполь, забивши в його ворота п'ять сухих м'ячів.

Відзначимо, що дебютним голом у складі Шахтаря відзначився чемпіон світу-2019 серед молоді – 20-річний Данило Сікан.

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Маріуполь – Шахтар – 0:5

Голи: Сікан, 17, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 78, Судаков, 80

ВІДЕО ГОЛІВ ШАХТАРЯ

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Ця перемога дозволила Шахтареві зрівнятися за очками з Динамо, але кияни сьогодні грають з Олександрією і можуть знову стати одноосібними лідерами УПЛ.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ