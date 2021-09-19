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Свавілля на Олімпійському. Ультрас били стадом, не розбираючи нікого

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
19 вересня, 12:01
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Центральний матч 8-го туру УПЛ між Динамо і Олександрією запам'ятався не тільки одинадцятиметровим на останніх секундах матчу, але й кривавою бійнею на трибунах Олімпійського
Розбитий ніс і жінка з коляскою
Розбитий ніс і жінка з коляскою / Фото: Профутбол

Під час суботнього матчу Динамо – Олександрія (1:0) на трибунах НСК "Олімпійський" зав'язалася бійка між фанатами.

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Один з уболівальників, присутніх на матчі, Сергій Яров розповів про те, що трапилося Tribuna.com.

"З 4-5 людей з нашого боку у одного перелом руки зі зміщенням та перелом носа в іншого, у інших – синці на корпусі і ногах. Били стадом за ввічливе зауваження не палити димові шашки, тому що дітям не було чим дихати.

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Також штовхали жінок. Діти цілі, але перелякані і на футбол більше йти не хочуть. Їх відвела в сторону і вгору одна з мам, яка була присутня вчора.

Щодо безпеки на стадіоні, все дуже прикро – стюарди ніяк не відреагували, а поліція прибула через 7-9 хвилин", – сказав Яров.

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Нагадаємо, що під час бійки на НСК "Олімпійський" під роздачу ледь не потрапила жінка з коляскою , яка в диму зуміла все ж вибратися з епіцентру сутичок.

У фанатські протистояння на трибунах довелося втрутитися поліції.

При цьому з сектору ультрас Динамо лунала промова: "А нам все по**ю, ми еб***ті!".

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