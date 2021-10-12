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Попали под раздачу: российских болельщиков избили в Словении (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 октября, 12:42
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Драка произошла в Мариборе после матча отбора ЧМ-2022, в котором сборная РФ обыграла словенцев со счетом 2:1
Россиянам досталось от словенцев
Россиянам досталось от словенцев / Фото: Twitter

Фанаты сборной России, не раз избивавшие болельщиков из других стран, теперь сами попали под раздачу. Это произошло после игры в Мариборе, где команда РФ одолела Словению 2:1.

"Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол", – приводит слова российского болельщика Романа РИА Новости Спорт.

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Фото – UgodnikOnTour

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Трибуны стадиона в Мариборе. Фото – Reuters

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Отметим, что сами фанаты из РФ не раз отмечались зверским поведением. Ранее мы писали, что россияне Михаил Ивкин и Павел Косов, которые едва не убили английского болельщика во время Евро-2016, получили тюремные сроки после суда во Франции.

Больше всех тогда в Марселе досталось 50-летнему Эндрю Баче. В результате побоев у мужчины, которого россияне избивали железным прутом, остановилось сердце. Бездыханное тело британца на улице обнаружили полицейские, и только благодаря экстренным реанимационным мероприятиям прямо на месте удалось вернуть его к жизни.

Также мы рассказывали, что хит о Путине объединил украинских и австрийских фанатов на Евро-2020.

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