Фанаты Гремио устроили беспредел на стадионе: Луису Адриано пришлось спрятаться в раздевалке

Фанаты Гремио, расстроенные поражением своей команды и несправедливым, по их мнению, судейством, устроили погром на футбольной арене.
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Сразу после финального свистка вандалы спустились с трибун и сломали установку VAR. Испуганные футболисты спешно покинули поле и спрятались в раздевалке.
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Torcedores do Grêmio invadem o campo da Arena após a derrota para o Palmeiras e provocam quebra-quebra em campo. Confusão toma também as arquibancadas. pic.twitter.com/D9fOYmmXgO— ge (@geglobo) October 31, 2021
Один из работников стадиона был ранен во время стычки с разъяренными фанатами.
Funcionário saindo machucado para o hospital pic.twitter.com/M27EKzPUvU— Leonardo Müller (@oleonardomuller) October 31, 2021
Кроме того, фанаты обеих команд устроили разборки на трибунах стадиона.
A briga mais ridícula que você verá hoje. pic.twitter.com/Kyrwlwd0OY— Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) October 31, 2021
Стоит отметить, что в составе обеих команд выступают хорошо известные украинским любителям футбола игроки. Так, в составе Гремио гол в ворота Палмейраса забил Диего Соуза – экс-игрок харьковского Металлиста. Кроме того, на поле сошлись два бывших футболиста донецкого Шахтера: Дуглас Коста из Гремио и Луис Адриано из Палмейраса.
Еще один экс-игрок харьковской команды Виллиан просидел весь матч на скамейке запасных.
Отметим, что Гремио неудачно выступает в нынешнем сезоне: в 27 матчах команда набрала 26 очков и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.
А вот Палмейрас выступает куда лучше. Команда Луиса Адриано идет на втором месте в бразильской Серии А, отставая от лидера – Атлетико Минейро на семь очков.
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