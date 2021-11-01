Фанати Греміо влаштували свавілля на стадіоні: Луїсу Адріано довелося сховатися у роздягальні

Фанати Греміо, засмучені поразкою своєї команди та несправедливим, на їхню думку, суддівством, влаштували погром на футбольній арені.
Читайте також: Шок! Трибуна стадіону обвалилася з сотнями тріумфуючих фанатів
Відразу після фінального свистка вандали спустилися з трибун і зламали установку VAR. Перелякані футболісти спішно покинули поле і сховалися у роздягальні.
Далі по темі
Torcedores do Grêmio invadem o campo da Arena apos a derrota para o Palmeiras і provocam quebra-quebra em campo. Confusão toma tambiénm as arquibancadas. pic.twitter.com/D9fOYmmXgO- ge (@geglobo) October 31, 2021
Один із працівників стадіону був поранений під час сутички з розлюченими фанатами.
Funcionário saindo machucado para o hospital pic.twitter.com/M27EKzPUvU- Leonardo Müller (@oleonardomuller) October 31, 2021
Крім того, фанати обох команд влаштували розбірки на трибунах стадіону.
A briga mais ridícula que você verá hoje. pic.twitter.com/Kyrwlwd0OY- Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) October 31, 2021
Варто зазначити, що у складі обох команд виступають добре відомі українським шанувальникам футболу гравці. Так, у складі Греміо гол у ворота Палмейраса забив Дієго Соуза – екс-гравець харківського Металіста. Крім того, на полі зійшлися два колишні футболісти донецького Шахтаря: Дуглас Коста з Греміо та Луїс Адріано з Палмейраса.
Ще один екс-гравець харківської команди Вілліан просидів весь матч на лаві запасних.
Зазначимо, що Греміо невдало виступає цього сезону: у 27 матчах команда набрала 26 очок і перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці.
А ось Палмейрас виступає набагато краще. Команда Луїса Адріано йде на другому місці у бразильській Серії А, відстаючи від лідера – Атлетіко Мінейро на сім очок.
Читайте також: