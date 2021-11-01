Фанати Греміо влаштували свавілля на стадіоні: Луїсу Адріано довелося сховатися у роздягальні

Після матчу чемпіонату Бразилії, в якому Греміо поступився Палмейрасу 1:3, уболівальники влаштували заворушення на стадіоні

Фанати Греміо влаштували заворушення після матчу з Палмейрасом / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Фанати Греміо, засмучені поразкою своєї команди та несправедливим, на їхню думку, суддівством, влаштували погром на футбольній арені.

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Відразу після фінального свистка вандали спустилися з трибун і зламали установку VAR. Перелякані футболісти спішно покинули поле і сховалися у роздягальні.

Torcedores do Grêmio invadem o campo da Arena apos a derrota para o Palmeiras і provocam quebra-quebra em campo. Confusão toma tambiénm as arquibancadas. pic.twitter.com/D9fOYmmXgO - ge (@geglobo) October 31, 2021

Один із працівників стадіону був поранений під час сутички з розлюченими фанатами.

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Funcionário saindo machucado para o hospital pic.twitter.com/M27EKzPUvU - Leonardo Müller (@oleonardomuller) October 31, 2021

Крім того, фанати обох команд влаштували розбірки на трибунах стадіону.

A briga mais ridícula que você verá hoje. pic.twitter.com/Kyrwlwd0OY - Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) October 31, 2021

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Варто зазначити, що у складі обох команд виступають добре відомі українським шанувальникам футболу гравці. Так, у складі Греміо гол у ворота Палмейраса забив Дієго Соуза – екс-гравець харківського Металіста. Крім того, на полі зійшлися два колишні футболісти донецького Шахтаря: Дуглас Коста з Греміо та Луїс Адріано з Палмейраса.

Ще один екс-гравець харківської команди Вілліан просидів весь матч на лаві запасних.

Зазначимо, що Греміо невдало виступає цього сезону: у 27 матчах команда набрала 26 очок і перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці.

А ось Палмейрас виступає набагато краще. Команда Луїса Адріано йде на другому місці у бразильській Серії А, відстаючи від лідера – Атлетіко Мінейро на сім очок.

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